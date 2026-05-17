  • Cardelús sobre la Yamaha aquest diumenge. | William Joly
Xavi Cardelús tanca el cap de setmana de Most en 23a posició després de millorar les sensacions amb la Yamaha

El jove pilot andorrà ha acabat a sis segons de la zona de punts al al circuit Txec i tornarà a competir del 29 al 31 de maig a MotorLand Aragón

Xavi Cardelús ha finalitzat en 23a posició la segona cursa del Campionat del Món de Supersport disputada aquest diumenge al circuit de Circuit de Most, en una prova marcada per la millora de sensacions sobre la Yamaha després dels canvis introduïts en la configuració de la moto. El pilot del Cerba Yamaha Racing partia des de la desena línia de la graella, una posició que complicava qualsevol opció d’entrar a la zona de punts.

Tot i això, l’andorrà ha aconseguit recuperar cinc posicions durant la cursa i ha completat una de les seves millors actuacions del cap de setmana. Cardelús ha registrat una volta ràpida d’1’35.255, el dissetè millor temps de la cursa, i ha acabat a només sis segons de la quinzena plaça, l’última que atorga punts en el campionat.

“Hem fet un pas endavant i espero consolidar-lo a Motorland” — Xavi Cardelús

“La cursa d’avui ha estat clarament més positiva que la d’ahir malgrat acabar al 23è lloc perquè he rodat molt més ràpid i m’he sentit molt més bé fins que a unes 8 voltes del final se m’ha carregat el braç dret de manera semblant al que em va passar l’any passat”, ha explicat el pilot en acabar la cursa, tot reconeixenet que aquesta molèstia li ha fet perdre rendiment en el tram final: “Aquí he perdut efectivitat i he hagut de baixar un pèl el ritme. El resultat no hauria estat gaire diferent. L’important és que m’he sentit més bé i he estat més ràpid”.

Així i tot, el pilot andorrà considera que el treball fet aquest cap de setmana ha servit per continuar evolucionant la moto. “Hem fet un pas endavant i espero consolidar-lo a Motorland, que és un circuit on sempre m’he sentit molt bé. Aquest era un cap de setmana per millorar la moto i ho hem fet”, ha afirmat. La pròxima cita del Campionat del Món de Supersport es disputarà del 29 al 31 de maig al circuit de MotorLand Aragón.

