  • Žan Tabak, ahir a l'Olímpic de Badalona. | acb Photo / David Grau
Pol Forcada Quevedo
Bàsquet - Lliga Endesa

El MoraBanc Andorra es juga diumenge, rebent el Burgos, molt més que una victòria a tres jornades pel final de lliga

Pren més rellevància sabent que l'equip burgalès es va imposar ahir a l'Unicaja i que el 'Granca', rival de la part baixa, ho va fer davant el Tenerife

Al MoraBanc Andorra li resten tres finals per cloure la temporada i l’objectiu de la permanència encara penja d’un fil. La primera serà aquest diumenge (19.00 hores) i contra un rival com és el Burgos, tenint en compte que en aquest tram final de curs cada error es paga car i que guanyar a casa és gairebé obligació per als tricolor per continuar depenent d’ells mateixos.

Pren encara més rellevància sabent que l’equip burgalès es va imposar ahir a l’Unicaja i que el Gran Canària, un altre rival de la part baixa, va fer el mateix davant el Tenerife. Els de Žan Tabak, per contra, no ho van fer a Badalona, i ara a la classificació només empaten amb el Saragossa, que té un partit més per jugar i el basket-average a favor. Els pirenaics sí que el tenen del seu costat, almenys de moment, amb l’equip de Porfirio Fisac, ja que al Coliseum Burgos van vèncer amb un 86-93 quan Joan Plaza encara era l’entrenador.

“No és un pas enrere”

Del matx d’ahir a Badalona, Žan Tabak va reconèixer en la roda de premsa posterior no tenir la “sensació” que la desfeta suposi “un pas enrere”. “Ens hem trobat amb un rival superior en un dia en què hem tingut poc encert […] Sabíem que seria complicat, davant un conjunt amb molta qualitat i necessitat pel play-off”, va mencionar. “Hem intentat donar el màxim, i en alguns moments ho hem aconseguit i en altres no. És una barreja entre el nostre no encert i la nostra no capacitat, de quedar-nos curts en moments físics”, va completar.

Un fatídic segon quart condemna el MoraBanc en la seva visita al Joventut abans de rebre el Burgos (101-79)

