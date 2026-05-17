No mantenir el ritme condemna l’FC Andorra davant un Dépor que no deixa de remar i signa el seu ascens a la lliga

L’FC Andorra ha acabat pagant car una segona part de resistència davant un Dépor que no ha deixat de remar fins a capgirar el marcador. Els tricolor, els quals havien marxat al descans amb avantatge després d’una gran primera meitat, han vist com el conjunt gallec reaccionava amb intensitat a la represa per acabar imposant-se gràcies a la insistència ofensiva i a un gol definitiu de Zakaria al tram final.
El duel arribava marcat per les bones dinàmiques dels dos equips. El Dépor, segon classificat, acumulava quatre victòries i un empat en els darrers cinc partits, mentre que els andorrans aterraven a Riazor en desena posició després de sumar tres victòries i dues derrotes. A més, el partit suposava el retorn de Carles Manso després del partit de sanció. Cal destacar també que el Dépor arribava al duel amb una assignatura pendent: no havia aconseguit marcar cap gol als andorrans des del desembre del 2025. Una estadística que semblava allargar-se després d’una primera meitat molt seriosa dels visitants.
Lluny d’arronsar-se davant un dels equips forts de la categoria, l’FC Andorra ha arrencat amb decisió i sent el primer a provar fortuna a porteria. Els de Manso han assumit el control en camp rival durant molts minuts, amb una circulació ràpida i buscant desgastar una defensa gallega que, tot i mostrar-se sòlida, ha patit amb les arribades tricolor. La intensitat andorrana també s’ha fet notar en accions com la falta del dorsal 12 rival sobre Carrique al minut 15, en una fase del partit en què els tricolor dominaven territorialment i transmetien sensació de perill.
Una gran primera part no ha estat suficient per sostenir l’empenta del Dépor a la represa
La recompensa al bon plantejament ha arribat al minut 33, quan Cerdà ha culminat una acció ofensiva per avançar l’FC Andorra i silenciar momentàniament Riazor. El gol obligava el conjunt gallec a remar a contracorrent si volia mantenir viu l’objectiu de consolidar-se en places de play-off. Abans del descans encara hi ha hagut temps per a una intervenció salvadora de Jesus Owono. El porter tricolor ha signat una aturada monumental en una acció de gran precisió del Dépor que semblava destinada al fons de la xarxa. Amb aquella mà providencial en el temps afegit, l’Andorra blindava el 0-1 amb què s’arribava al descans.
La primera part havia estat una demostració de solidesa i verticalitat dels de Manso, els quals havien aconseguit fer mal constantment a la defensa gallega, però el panorama ha canviat completament després del pas pels vestidors. Només començar la segona meitat, Mario Soriano ha dinamitat el partit amb un autèntic canó des de fora de l’àrea. El migcampista del Dépor ha connectat un xut potentíssim que s’ha colat a l’esquadra esquerra d’Owono per posar l’empat i encendre definitivament el partit.
Zakaria ha maniobrat dins l’àrea i ha acabat definint amb encert per capgirar definitivament el marcador
A partir d’aquí, la pressió del conjunt local s’ha traslladat gairebé de manera permanent a l’àrea tricolor. El Dépor ha començat a acumular arribades, mentre l’Andorra intentava sostenir-se defensivament sense acabar de recuperar el control ni el ritme de la primera part. El segon gol local fins i tot ha semblat arribar abans, però una acció invalidada per fora de joc ha mantingut temporalment l’equilibri. La jugada havia acabat amb una rematada al pal d’Owono i amb la pilota sense arribar a entrar legalment a la porteria andorrana.
La insistència gallega, però, ha acabat trobant premi al minut 80. Zakaria ha maniobrat dins l’àrea amb sang freda i ha acabat definint amb encert per capgirar definitivament el marcador i donar la victòria al Dépor. Així, els tricolor han acabat cedint davant l’empenta d’un rival que ha sabut augmentar revolucions a la segona part, mentre l’FC Andorra ha anat perdent força i capacitat de resposta amb el pas dels minuts.