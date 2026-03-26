Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
El Periòdic d'Andorra
Esquí

Els Special Olympics Andorra organitzen el XVII Trofeu Internacional d’Esquí des d’aquest divendres fins diumenge

La cursa consistirà en un eslàlom gegant de dues mànegues i comptarà amb els tricolor, a més de les delegacions d'Espanya, Mònaco, Portugal i França

La federació esportiva Special Olympics Andorra organitza el XVII Trofeu Internacional d’Esquí, una cita en la qual prendran part els corredors tricolor, juntament amb les delegacions d’Espanya, Mònaco, Portugal i França. La cursa consistirà en un eslàlom gegant de dues mànegues i tindrà lloc el 28 de març a la pista La Paniquera, al sector de Soldeu.

En total, en aquesta edició hi participaran 47 corredors que estaran acompanyats per 15 entrenadors i 10 voluntaris de suport. En aquest sentit, la delegació pirenaica té 18 esportistes i compta amb quatre tècnics. Cal recordar que Creand Fundació és l’espònsor oficial de la federació esportiva Special Olympics Andorra des del 2007, amb l’objectiu de fer possible la integració social dels atletes, així com l’organització i la seva participació en esdeveniments nacionals i internacionals d’aquestes característiques.

Comparteix
Notícies relacionades
Els Bombers plantegen l’enderroc de part de la fàbrica per extingir el foc persistent davant l’abast de les flames
La gravetat del foc deixa l’antiga fàbrica d’Aigües d’Arinsal pràcticament perduda, segons els primers indicis
Tor situa el Pirineu al ‘centre’ en la reunió sobre el futur de les muntanyes: “Són ecosistemes fonamentals”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Una seixantena de karatekes prendran part al Campionat Nacional d’aquest cap de setmana al Prat Gran escaldenc
  • Esports
El VPC signa un conveni amb Andbank, que esdevé patrocinador de la secció femenina i, sobretot, del primer equip
  • Esports
Castañeda ultima la seva recuperació i podria reaparèixer diumenge contra el Baskonia després de dos mesos
Entrevistes esportives
Alejandro Doña
Director tècnic del Club Rítmica Valira
Roger Puig
Esquiador paralpí
Naiara Liñán
Taekwondista
SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu