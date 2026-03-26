Els Special Olympics Andorra organitzen el XVII Trofeu Internacional d’Esquí des d’aquest divendres fins diumenge

La federació esportiva Special Olympics Andorra organitza el XVII Trofeu Internacional d’Esquí, una cita en la qual prendran part els corredors tricolor, juntament amb les delegacions d’Espanya, Mònaco, Portugal i França. La cursa consistirà en un eslàlom gegant de dues mànegues i tindrà lloc el 28 de març a la pista La Paniquera, al sector de Soldeu.
En total, en aquesta edició hi participaran 47 corredors que estaran acompanyats per 15 entrenadors i 10 voluntaris de suport. En aquest sentit, la delegació pirenaica té 18 esportistes i compta amb quatre tècnics. Cal recordar que Creand Fundació és l’espònsor oficial de la federació esportiva Special Olympics Andorra des del 2007, amb l’objectiu de fer possible la integració social dels atletes, així com l’organització i la seva participació en esdeveniments nacionals i internacionals d’aquestes característiques.