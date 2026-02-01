Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El Freeride World Tour, l'any 2023 a Ordino Arcalís. | JBERNARD
Esquí

Els primers Campionats del Món FIS de Freeride, a Ordino Arcalís, tindran lloc finalment aquest mateix dimarts

Al cor de la cita hi ha la cara del Basser Negre, la qual amb les condicions de neu dels darrers dies compta amb més de 150 centímetres de neu fresca

Els Allianz FIS Freeride World Championships Andorra 2026 by Mammut se celebraran finalment aquest dimarts, 3 de febrer. L’organització ha confirmat la data de competició d’aquest esdeveniment històric, els primers Campionats del Món de la disciplina avalats per la Federació Internacional d’Esquí i Snowboard (FIS) que reuniran 65 dels millors ‘riders’ de 17 països diferents.

Cal destacar que les condicions de neu dels darrers dies han deixat més de 150 centímetres de neu fresca a Ordino Arcalís, creant l’escenari ideal per a aquest campionat inaugural. Al cor de l’esdeveniment hi ha la llegendària cara del Basser Negre (2.687 metres), la qual torna a ser seu del freeride de competició per primera vegada des del 2018.

Els Mundials FIS de Freeride apunten a dimarts o dimecres després de descartar competir aquest diumenge

