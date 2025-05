Cita continental

Els Petits Estats d’Europa, a proposta d’Andorra, implementaran una mobilitat entre esportistes

Bonell assenyala que la intenció de la iniciativa internacional és "compartir les instal·lacions que tenim cada un" i promoure els estatges

Com mana la tradició, amb cada celebració dels Jocs dels Petits Estats el país que l’acull organitza una cimera amb els ministres d’Esports de cada territori. En aquesta sessió es proposen diferents temes, i en el cas andorrà d’avui, han estat tres. “Hem proposat tres objectius: parlar de l’esport per a tothom; de totes aquelles salvaguardes que cada país està instaurant per vetllar per la protecció de tots els esportistes, i prendre una declaració per comprometre’ns a col·laborar entre nosaltres”, ha comentat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell.

“Tots compartim les mateixes propostes, i amb aquesta declaració el que fem és comprometre’ns a què els nostres esportistes puguin anar entre els diferents Petits Estats d’Europa compartint les instal·lacions que tenim cada un”, ha avançat Bonell en aquest sentit, fent èmfasi que també es vol promoure els estatges. Així, ha assenyalat que la voluntat és “anar més enllà” d’aquestes reunions biennals i fer una acció “més directa de cara els nostres esportistes”. Per vetllar que aquesta declaració tingui lloc, es nomenarà un representant de cada país, “més a nivell tècnic”. La titular pirenaica d’Esports ha remarcat que els Petits Estats tenen l’avantatge, en ser més petits quant a tamany, que totes les accions que duen a terme s’implementen més de pressa que en un territori més gran, “i podem ser un exemple per a ells”.

Un instant de la sessió. | Govern d’Andorra

Envers les salvaguardes per vetllar pels esportistes, la ministra ha assegurat que es fa referència “a tots els nivells”: d’assetjament, de violència física o verbal, etc. “I parlem d’això, que l’esport sigui segur per a tothom”, ha citat, fent referència a una frase proclamada des de Luxemburg i amb la qual tothom ha estat d’acord: “L’esport no és un luxe”.

Demanada per l’imminent inici dels Jocs, avui (21.30 hores) amb la cerimònia d’obertura a l’Estadi Nacional, Bonell ha assegurat que “les sensacions són bones” perquè “els nostres fa temps que s’estan preparant i tenen moltes ganes de competir”.

Jocs d’hivern

Allà pel 2019, sota el mandat de l’anterior ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, es va parlar sobre el plantejament d’Andorra a impulsar uns Jocs dels Petits Estats d’hivern. Sense acabar-se de concretar des de llavors, Bonell ha esmentat que durant la jornada d’avui no s’ha tractat el tema.