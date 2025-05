Primera RFEF

Els de ‘Beto’ visiten el Johan Cruyff amb grans expectatives davant un rival que es juga una final i el seu prestigi

El míster tricolor admet que espera una batalla per la possessió de l'esfèric i que la mentalitat ha de ser la d'apropiar-se dels últims nou punts

L’FC Andorra, en unes posicions privilegiades per encarar la recta final del curs i amb unes aspiracions que transcendeixen fins i tot amb l’ascens directe, juga demà a les 16.00 hores davant un Barça B que es troba en una situació de màxima delicadesa (actualment tercers per la cua, però buscant una victòria que els separa d’altres cinc combinats). ‘Beto’ Company, míster dels del Principat, conscient de la importància que es juguen els rivals, ha titllat el duel de “súperdifícil i que no és cap trampa per a nosaltres”, a més d’un “clon” per tenir el mateix tracte amb la pilota i un estil de joc de possessió i domini molt similar.

De fet, els homes de Sergi Milà van enllaçar dues victòries a fora, tant al camp de la Real Unión com al del Lugo, i això els ha donat una “injecció de moral” per quedar amb opcions de salvar-se i, per tant, el tècnic dels tricolor sap que el Johan Cruyff rugirà com mai: “Serà molt complicat intentar treure una victòria allà, però no més difícils de les visites que ja vam efectuar a Donosti o al camp del Bilbao Athletic. La setmana ha estat més curta de l’habitual en haver descansat un dia després del nostre vital encontre amb el Nàstic, i a banda hem recuperat jugadors”.

Amb actitud és com prepara aquest duel un FC Andorra que competeix en aquesta ocassió al primer torn d’entre els cinc aspirants que es juguen el desitjat ascens (Cultural Leonesa, Ponferradina, FC Andorra, Reial Societat i Nàstic) i que, com sostreu el tècnic interí dels andorrans, “ens és bastant igual a quina hora jugar, encara que pots ficar pressió si sumes als teus perseguidors, però hem de mirar únicament per nosaltres i continuar competint així donant el nostre màxim”, ha assegurat. La situació dels blaus incita a pensar en gran, i recordant als lectors que d’aquest Grup 1 sortiran dos ascensos, “s’ha de creure en la victòria aquest dissabte, ja que estan en joc els darrers nou punts de l’any i sortirem per ells”, ha citat Company.

Respecte a la tàctica amb la qual enfoca el seu equip aquesta visita a l’antic Miniestadi, ‘Beto’ reconeix que al Barça B li agrada contrarestar la pressió alta i sortir jugant en curt evitant els xuts llargs, de forma que “haurem de ser més agressius en les nostres possessions sabent que ens espera una batalla per qui tindrà més l’esfèric”. Les recuperacions seran claus, en aquest xoc pel toc i d’estil molt culer, i on el tècnic de l’FC Andorra no espera “un partit gaire posicional, sinó més aviat de transicions ràpides i amb pressió alta”, posant l’enfocament en “intentar aconseguir forçar-los errors i que perdin la pilota a camp propi”, moment d’una possible estocada.