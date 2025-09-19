Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  Els premiats a la Nit de la Natació.
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Natació

La Nit de la Natació corona els Serradells amb la Copa d’Andorra i recorda els millors moments de la temporada

La Nit de la Natació ha comptat amb més de 200 persones i ha servit per coronar els millors nedadors de la temporada passada

El Club Natació Serradells i el Club Natació Sincronitzada Serradells s’han emportat el Trofeu Copa d’Andorra 2024-2025. Els dos clubs d’Andorra la Vella han rebut els premis aquest dijous al vespre en el marc de la Nit de la Natació que ha comptat amb més de 200 persones i que servit per coronar els millors nedadors de la temporada passada a més de recordar els millors moments de l’any.

En natació, el podi l’han completat el Cleser en segona posició i el CN Encamp en el tercer graó del podi, mentre que en natació artística el club LauEsport de Sant Julià de Lòria ha estat segon. Pel que fa a la categoria de màsters, el Cleser s’ha emportat el títol, mentre que Encamp i LauEsport han estat segon i tercer, respectivament.

En aquest sentit, la presidenta del CN Sincronitzada Serradells, Mercè Senabre, ha celebrat el creixement de la disciplina arran dels Jocs dels Petits Estats “que ens ha permès créixer i passar de cinc nedadores a una vintena”. Per la seva banda, Àlex Montoto ha apuntat la bona temporada “i els bons resultats obtinguts que permeten seguir motivats als joves per seguir nedant al club”.

L’acte ha comptat amb la presència dels principals patrocinadors de la FAN –entre ells el principal patrocinador Andbank– així com el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes. En el seu discurs, Cabanes ha destacat els èxits assolits el curs 2024- 2025 i ha insistit “en la bona feina que està fent la FAN, amb una feina important per engegar programes com ‘Nedar és vida’”. De fet, Cabanes ha recordat que la natació ha entrat “i s’ha consolidat” en el marc del programa Esport Estudi de Govern. “Cal felicitar a la FAN pels èxits assolits durant els Jocs, uns resultats que serviran d’exemple per les futures generacions” ha destacat Cabanes.

En la mateixa línia, el president de la FAN, Joan Clotet, ha celebrat els resultats obtinguts durant el 2025 destacant les nou medalles als Jocs dels Petits Estats un esdeveniment que “ha estat un reflex del talent i de l’esperit de superació que caracteritza la natació andorrana en totes les seves disciplines”. Uns resultats que segons el president permeten seguir creixent a la federació i ha anunciat “que estem posant les bases per a la creació d’un equip nacional de waterpolo, que ja té la mirada posada en els Jocs dels Petits Estats de Mònaco de 2027”.

