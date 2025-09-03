Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  Ambdós van quedar tallats abans d'acabar la cursa per embussos al circuit i van finalitzar en les posicions 84 (sub-23) i 89 (elit).
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Ciclisme

Els ciclistes andorrans Oriol Pi i Roger Turné completen la Copa del Món de França abans del Mundial de Les Gets

Ambdós van quedar tallats abans d’acabar la cursa per embussos al circuit i van finalitzar en les posicions 84 (sub-23) i 89 (elit)

Els ciclistes andorrans Oriol Pi i Roger Turné han competit aquest cap de setmana a la Copa del Món de França, una cita que han afrontat com a preparació per al proper Campionat del Món de Les Gets. En categoria sub-23, Turné va completar set voltes, però no va poder acabar la cursa en ser tallat abans d’hora a causa dels embussos formats al recorregut. El corredor va finalitzar en la posició 84 de 111 participants.

Per la seva banda, Pi va disputar la prova elit, amb un traçat previst de vuit voltes. Igual que el seu company, tampoc va poder completar la totalitat del recorregut per la mateixa circumstància i va tancar la competició en la posició 89 de 96 corredors.

