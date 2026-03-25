El VPC signa un conveni amb Andbank, que esdevé patrocinador de la secció femenina i, sobretot, del primer equip

El VPC i Andbank han signat aquest matí un conveni de col·laboració perquè el darrer esdevingui el patrocinador principal de la secció femenina. Sobretot del primer equip, del sub18, sub16 i sub14, tot i que també serà present a la resta de combinats del conjunt de rugbi. “La idea és començar aquesta temporada i anar treballant, l’acord és un punt de partida”, ha comentat el president del VPC, Èric Risco.
Una de les jugadores del sènior, Andreia Teixeira, també ha agraït el suport. “El rugbi femení està en desenvolupament des de fa molts anys, i sempre és un honor que la gent aposti per nosaltres. Fa goig que institucions tan grans donin suport perquè tenim ganes d’arribar lluny, com sempre diem, de posar la samarreta més amunt”, ha assenyalat la també jugadora de la selecció.
Per la seva part, el sotsdirector d’Andbank, Josep Maria Cabanes, ha mencionat que per a l’entitat “avui és un dia especial”. “Per primera vegada, sent el banc més antic del país, col·laborem amb un dels esports també més antics”, ha exposat, incidint que és “un honor” que el sènior femení “defensi els nostres colors més enllà de les fronteres”.
El rugbi femení, en un bon moment
L’equip sènior femení es jugarà aquest diumenge a Castelldefels el bitllet per a la final de la Divisió d’Honor Catalana. A les semifinals, en les quals han aconseguit arribar els darrers tres anys, s’enfrontaran enguany al Cornecruc, conjunt que va cloure la lliga en primera posició. “Estem convençudes que aquest cap de setmana podem treure un resultat positiu. Tot i jugar fora, quant a ganes no ens poden guanyar”, ha destacat Teixeira, qui ha celebrat que “cada vegada tenim noies amb més experiència”.
Les Grandalles també van brillar al debut oficial d’un Campionat d’Europa de 15. Va ser el passat cap de setmana a Croàcia, on es van imposar amb un marcador de 5 a 29. Tot i això, la temporada ha estat marcada per la manca d’efectius, motiu pel qual des del VPC es vol tornar a treballar per ser presents a les escoles. “També ser més presents al país amb diferents accions”, ha incidit Risco, qui ha reconegut que el rugbi femení està en un bon moment i que es posaran mans a l’obra perquè hi hagi més jugadores.