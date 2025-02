El VPC i Andbus signen una col·laboració per tres temporades

El VPC Andorra i Andbus han signat un acord de col·laboració per a les pròximes tres temporades perquè l’empresa de transports se n’ocupi de tots els desplaçaments per carretera de l’entitat esportiva, tant del primer equip com de la resta de categories del club. L’autocar oficial serà un Scania Irizar i6, ‘vinilat’ amb la identitat visual de les dues parts.

El president del VPC, Gerard Giménez, ha declarat que estan “molt contents d’aquesta col·laboració amb Andbus”, ja que, gràcies a ells, tenen “una qualitat i eficiència en tots els transports, a més de comptar amb conductors bons i professionals”.

Per la seva banda, el CEO d’Andbus, Dani Vinseiro, ha volgut destacar que “és un autèntic plaer ser el transport oficial d’un club esportiu amb el recorregut del VPC“. Així doncs, ha conclòs agraint la confiança de l’entitat esportiva i assegurant que treballaran “amb la passió que ens caracteritza per oferir el confort que l’equip necessita”.