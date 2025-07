XXIII edició

El Trial d’Arinsal arriba al límit d’inscripcions amb figures mundialistes i màxima projecció local

La cursa comptarà amb 18 zones cada jornada i un recorregut circular de 45 km, amb sortida esglaonada a partir de les 07.30 hores

El Trial d’Arinsal celebra enguany la seva 23a edició amb més de 300 pilots i un centenar de seguidors, després d’haver tancat inscripcions per haver arribat al límit establert. La cursa comptarà amb una nodrida representació andorrana, entre els quals Alèxia Lladó, Sergi Palau i Ramon Sucarrat, de només 14 anys. A més, entre els participants, destaquen figures del panorama internacional com Adam Raga, Berta Abellan —líder del Mundial—, Arnau Ferré, Mario Román, Sam Sunderland, Leon Camier i Casey Stoner. En aquest sentit, els organitzadors destaquen que els inscrits provenen de vuit nacionalitats, incloent Espanya, França, Austràlia, Itàlia, Anglaterra, Holanda i Bèlgica.

El recorregut manté l’estructura tradicional, amb 45 km d’interzona i 18 zones diàries. Els pilots surten i arriben al centre del poble d’Arinsal, i la ruta passa pel port de Cabús, les bordes de Setúria, el Cubil, els cortals de Sispony i Pal. Segons ha explicat la vicepresidenta del Moto Club d’Arinsal, Sandra Bonet, es mantindran les quatre categories de dificultat: groc, verd, blau i vermell. “Treballem perquè hi hagi zones exigents i també espectacle per al públic”, ha dit. Dels trams, 10 zones són accessibles, tres d’elles a peu de carretera i set dins del nucli urbà d’Arinsal.

La competició començarà a les 07.30 hores del matí amb sortides cada 30 segons. L’organització establirà un marge entre categories per evitar concentracions a les primeres zones. En cas de condicions adverses o necessitats ambientals, es podrà reduir el nombre de zones diumenge, mantenint sempre la seguretat com a prioritat. “Tenim un equip que revisa les condicions del terreny i la climatologia per decidir possibles ajustos”, ha assenyalat Bonet.

El Trial d’Arinsal s’ha consolidat com un esdeveniment clau per a la dinamització de la parròquia, tant a nivell esportiu com econòmic. La consellera d’Esports i Dinamització de la Massana, Bet Rossell, ha subratllat que “és una cita que combina esport i dinamització del poble”. Tots els participants rebran un val de 10 euros per consumir en 18 restaurants col·laboradors, iniciativa que fomenta el consum local. “Ens comenten que tota la família va a dinar i utilitza aquest val, i això té una repercussió molt positiva”, ha afegit Rossell.

El president del Moto Club d’Arinsal, Josep Punti, ha destacat que “el trial i el retorn econòmic al poble van de la mà”, i ha volgut posar en valor l’esforç per fer compatible la disciplina amb el respecte pel medi ambient. “Fa anys que treballem amb el Comú i Govern per minimitzar l’impacte i garantir la continuïtat d’aquest esport en el territori”, ha conclòs.