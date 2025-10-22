Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La presentació de l'edició anterior, amb la cònsol major d'Ordino, Maria del Mar Coma, i el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres. | Olivia McCull
El Periòdic d'Andorra
  Esports
Cursa de muntanya

El Trail 100 Andorra exhaureix dorsals de gairebé totes les proves i confia a arribar als 4.000 participants totals

El 21% dels corredors són dones, una dada que suposa un augment del 10% respecte a l’any passat, amb França mantenint el lideratge amb un 41%

El Trail 100 Andorra by UTMB ha tornat a batre rècords d’interès i participació. Segons han informat, totes les distàncies llargues (Ultra 105K, Trail 80K, Trail 50K i Trail 21K) han exhaurit dorsals a un ritme rècord, un mes i mig abans que en l’edició anterior. En aquest sentit, amb més de 3.000 inscrits confirmats, l’organització preveu superar els 4.000 totals un cop es completin les inscripcions de la Trail 10K, l’única cursa que encara disposa de places.

“La resposta dels corredors ha estat espectacular. No només hem crescut en nombre de participants, sinó que hem assolit un rècord històric que consolida el Trail 100 Andorra com una cita imprescindible dins el calendari europeu de trail”, ha destacat el director sènior d’Operacions del Sud d’Europa per The Ironman Group, Agustí Pérez.

“Hem assolit un rècord històric que consolida el Trail 100 Andorra com una cita imprescindible dins el calendari europeu de trail” – Agustí Pérez

En detall, el 21% dels corredors són dones, una dada que suposa un augment del 10% respecte a l’any passat i que confirma l’evolució positiva cap a una major presència femenina en el trail de llarga distància. En afegit, fins a un 80% dels participants s’estrenen enguany a la prova, mentre que el nombre de corredors que repeteixen experiència ha crescut un 44%. En l’àmbit internacional, França manté el lideratge amb un 41% de corredors, seguit d’Espanya i Andorra, amb un 29% i un 5%, respectivament.

