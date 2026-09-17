23 milions davant la crisi de l’habitatge

El pressupost del 2027 torna a situar l’habitatge entre les prioritats del Govern, però els més de 23 milions d’euros previstos obliguen a preguntar-se si la dimensió de la resposta està a l’altura de la crisi residencial que afronta el país. La xifra supera els 21 milions pressupostats per al 2026, però l’increment és modest davant un problema que continua condicionant l’accés a un pis, el poder adquisitiu i, en molts casos, la permanència al Principat. Els comptes reparteixen aquests recursos entre ajuts al lloguer, compra d’immobles, finalització de promocions públiques, avals i incentius a l’habitatge assequible. Són instruments necessaris, especialment davant la desintervenció progressiva dels contractes prevista a partir del 2027 i els nous ajuts que entraran en vigor aquell mateix any, però que l’habitatge sigui una prioritat no depèn només de situar-lo al centre del discurs pressupostari, sinó de la capacitat real dels recursos mobilitzats per ampliar l’oferta i contenir l’esforç de les famílies. En uns comptes de 834 milions, els 23 destinats específicament a aquest àmbit mereixen, com a mínim, una exigència clara: que cada euro es tradueixi en resultats mesurables.