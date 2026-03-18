El primer entrenament per a Jordina Caminal a les finals de la Copa d’Europa de velocitat clou amb una 25a posició

Jordina Caminal es troba a les finals de la Copa d’Europa de velocitat que se celebren a Saalbach (Àustria) i avui ha estat present al primer entrenament de descens, on ha marcat el 25è temps. Ha fet un crono d’1’18.21, a 3.59 del millor registre, que ha estat per a l’estatunidenca Haley Cutler amb un 1’14.62. El segon lloc ha estat per a l’austríaca Nadine Fest amb +0.14, però ja el tercer se n’ha anat més enllà del segon, amb la també austríaca Lena Wechner a 1.38.
L’andorrana ha marcat el 38è temps al primer sector de la baixada, amb +0.87, per ser després el 25è al segon amb +1.72 i recuperar al tercer amb el 16è registre amb +1.00. Demà hi haurà un segon entrenament i la cursa de descens serà divendres, mentre que dissabte està assignat el supergegant.
D’altra banda, avui han continuat les curses a Pozza di Fassa amb les SKILV Cup Val di Fassa, en aquest cas amb el Campionat Nacional de Letònia de gegant, i amb la presència de l’equip nacional. En dones, la més destacada ha estat Íria Medina, qui ha sigut quarta amb un crono d’1’40.29, a 0.99 de la guanyadora, que ha estat l’alemanya Jessica Hilzinger.
En homes, Marc Fernández ha estat 34è amb 1’40.82, a 4.34 del guanyador, el francès Diego Orecchioni. Per la seva part, Bartumeu Gabriel no ha pogut completar la segona mànega després de marcar el 36è temps a la primera, mentre que en aquesta primera mànega quedava fora Àlex Rius.