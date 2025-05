Futbol - Play-off de Primera Federació

L’FC Andorra fa oficial el trasllat a l’estadi de la FAF per jugar el play-off, amb l’Eivissa com a primer escull

Els homes de 'Beto' s'enfrontaran als dirigits per Paco Jémez en una instal·lació que veia la llum el diumenge passat amb la final de la Copa Constitució

L’FC Andorra disputarà l’anada de les semifinals de la promoció d’ascens a Segona Divisió contra la Unió Esportiva Eivissa aquest pròxim diumenge, i ho farà al nou estadi de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) a Encamp després d’arribar a un acord amb l’ens. Val a dir que tot i ser l’alternativa escollida des de fa uns dies, la direcció del club ha volgut esperar fins a comprovar l’estat de la gespa de l’Estadi Nacional després de la cerimònia d’inauguració dels Jocs dels Petits Estats per tal de prendre la decisió definitiva, moment en què ha deliberat que aquesta seria la millor solució.

D’aquesta manera, l’equip de ‘Beto’ Company disputarà els partits més decisius de la temporada fins a la data en aquesta nova instal·lació encampadana que es va inaugurar tot just el passat diumenge amb la final de la Copa Constitució. En aquest sentit, el conjunt tricolor ja s’hi ha entrenat i hi tornarà aquest dissabte, just en la darrera sessió abans del duel clau contra els homes de Paco Jémez.

A causa de la falta de camps de futbol per la disputa dels Jocs, l’equip pirenaic ha decidit traslladar-se a la Vall d’en Bas per entrenar a les instal·lacions de Royalverd aquest dimecres i dijous.

Nou protocol d’entrada

Amb el canvi de seu, des de l’FC Andorra s’ha fet saber de tot un seguit de canvis que hi haurà en el protocol per als abonats i aficionats. Així, els abonats podran accedir a l’estadi d’Encamp amb el mateix carnet d’abonament de la temporada, i tot que no hi haurà localitats assignades, s’han reservat els sectors centrals de la graderia de tribuna exclusivament per als abonats d’aquest curs. La resta de seients, d’igual forma, tampoc aniran numerats, mentre que sí que es vendran entrades per sectors.



El club també ha demanat a tots els aficionats que assisteixin amb antelació a l’estadi per tal d’evitar cues i aglomeracions innecessàries, així com preguen, per endavant, “comprensió davant la situació i disculpes per les possibles incidències que puguin sorgir arran del desplaçament”.