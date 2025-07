Motociclisme

El pilot andorrà Xavi Cardelús tanca la cita de Balatón Park amb un vuitè lloc i bones sensacions

El pilot de moto tornarà a la pista el pròxim 7 de setembre al circuit de Magny Cours

Xavi Cardelús ha finalitzat en vuitena posició la segona cursa del Campionat del Món de Supersport disputada aquest cap de setmana al circuit hongarès de Balatón Park. L’andorrà ha sortit des de l’onzè lloc de la graella, situat a la quarta fila, i ha demostrat un bon ritme des de l’inici, mantenint-se entre els deu primers durant tota la prova.

Cardelús ha arribat a ocupar el sisè lloc a la vuitena volta, però en el tram final ha perdut dues posicions i ha creuat la línia de meta a deu segons del guanyador, després de completar les 18 voltes programades. El pilot andorrà ha destacat també al warm-up del matí, realitzat amb la pista molla, on ha marcat el segon millor registre, evidenciant la seva solidesa en condicions complicades.

Amb aquest resultat, el pilot de l’equip Orelac Verdnatura suma 58 punts i ocupa el 13è lloc a la classificació general del campionat.

Després de la cursa, Cardelús ha valorat el cap de setmana amb optimisme contingut. “Hem d’estar contents i ho estem per la vuitena posició i per com ha anat la cursa.” Tot i això, reconeix que vol seguir progressant. “Vull més i sé que puc seguir millorant.”

El pilot ha explicat que ha tingut un inici fort. “He tingut un bon ritme de cursa i m’he posicionat amb rapidesa, liderant la persecució del grup capdavanter.” Tot i així, ha admès dificultats en certs trams. “Hi havia un parell de punts del circuit on no acabava de treure el màxim partit de l’acceleració de la meva moto.” Segons Cardelús, aquest factor ha estat clau per no consolidar el sisè lloc. “Això és el que m’ha impedit mantenir la posició.”

Amb l’arribada de l’agost, el campionat fa ara una pausa estival. “Ara arriba l’aturada de l’estiu, toca desconnectar i també carregar piles per tornar més forts.” La competició es reprendrà el 7 de setembre al circuit francès de Magny Cours.