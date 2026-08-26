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  • Herrerín, amb l'Athletic Club. | Athletic Club
Pol Forcada Quevedo
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Futbol - Lliga Multisegur

El Penya Encarnada manté les altes expectatives i signa a Iago Herrerín, exporter de l’Athletic Club i el València

Amb els 'zurigorriak' va disputar 119 partits i va aconseguir dues Supercopes d’Espanya abans de passar per l’Aràbia Saudita, Bèlgica i Colòmbia

El Penya Encarnada continua posant tota la carn a la graella i, després de fer-se amb els serveis de Julio Buffarini, fitxa a un mític del futbol espanyol com és Iago Herrerín. Així ho ha avançat el ‘BonDia’ i ha confirmat aquesta casa, i això suposa, doncs, la segona gran incorporació del club capitalí abans de donar el tret de sortida a una temporada en la qual vol somiar en gran.

Porter de 38 anys, Herrerín arriba lliure al Penya després d’una trajectòria que l’ha portat per diferents clubs espanyols i internacionals. Format a l’Athletic Club, també va passar pel filial de l’Atlètic de Madrid i va jugar cedit al Numància abans de tornar a Bilbao, on va debutar amb el primer equip el curs 2013/14. Amb els ‘zurigorriak’ va disputar 119 partits oficials i va aconseguir dues Supercopes d’Espanya, el 2015 i el 2021 (sense jugar en cap d’elles). També va defensar la porteria del Leganés durant la temporada 2016/17 en qualitat de cedit.

Després de l’etapa al País Basc, va continuar la seva carrera a l’Al-Raed de l’Aràbia Saudita, el València i l’AEK Larnaca abans de tornar al futbol espanyol amb el Sestao River, amb qui va disputar 35 partits la 2024/25, enfrontant-se a l’FC Andorra que va ascendir. Posteriorment va jugar a l’Olympic Charleroi belga i, durant la primera meitat d’aquest 2026, va defensar la porteria del Deportivo Pasto colombià, amb el qual va participar en nou partits de la Primera A.

El Penya Encarnada vol confeccionar un equip que lluiti per tot i signa a Julio Buffarini, ex de Boca i San Lorenzo

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