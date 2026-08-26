El Penya Encarnada manté les altes expectatives i signa a Iago Herrerín, exporter de l’Athletic Club i el València

El Penya Encarnada continua posant tota la carn a la graella i, després de fer-se amb els serveis de Julio Buffarini, fitxa a un mític del futbol espanyol com és Iago Herrerín. Així ho ha avançat el ‘BonDia’ i ha confirmat aquesta casa, i això suposa, doncs, la segona gran incorporació del club capitalí abans de donar el tret de sortida a una temporada en la qual vol somiar en gran.
Porter de 38 anys, Herrerín arriba lliure al Penya després d’una trajectòria que l’ha portat per diferents clubs espanyols i internacionals. Format a l’Athletic Club, també va passar pel filial de l’Atlètic de Madrid i va jugar cedit al Numància abans de tornar a Bilbao, on va debutar amb el primer equip el curs 2013/14. Amb els ‘zurigorriak’ va disputar 119 partits oficials i va aconseguir dues Supercopes d’Espanya, el 2015 i el 2021 (sense jugar en cap d’elles). També va defensar la porteria del Leganés durant la temporada 2016/17 en qualitat de cedit.
Després de l’etapa al País Basc, va continuar la seva carrera a l’Al-Raed de l’Aràbia Saudita, el València i l’AEK Larnaca abans de tornar al futbol espanyol amb el Sestao River, amb qui va disputar 35 partits la 2024/25, enfrontant-se a l’FC Andorra que va ascendir. Posteriorment va jugar a l’Olympic Charleroi belga i, durant la primera meitat d’aquest 2026, va defensar la porteria del Deportivo Pasto colombià, amb el qual va participar en nou partits de la Primera A.