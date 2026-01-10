Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El Nou Estadi de la FAF, aquest matí. | @FCANDORRA
Arnau Ojeda Garcia
Futbol - LaLiga Hypermotion

El partit entre l’FC Andorra i la Cultural Lleonesa es posposa a les 18.30 hores, si les condicions del camp ho permeten

A hores d'ara, treballadors i aficionats, aquests últims convocats per Piqué, treballen per retirar els 28 centímetres de neu al Nou Estadi de la FAF

El partit que aquesta tarda enfrontarà a l’FC Andorra i Cultural Lleonesa i el qual estava programat per les 16.15 hores, finalment es jugarà a les 18.30 hores, si les condicions climatològiques ho permeten. Així ho ha informat LaLiga en un comunicat. En aquest, han remarcat que la decisió ha estat adoptada conjuntament pels clubs, la RFEF i la competició.

I és que aquest matí, el Nou Estadi de la FAF s’ha despertat amb 28 centímetres de neu. Un fet que ha provocat que LaLiga anunciés en primera instància una sol·licitud al Jutge Únic de Competicions Professionals de la Real Federació Espanyola de Futbol suspendre i ajornar el partit.

No obstant això, segons ha informat el club tricolor, hi ha hagut reunió entre els dos clubs i els àrbitres en la qual hi ha hagut consens entre totes les parts que si hi ha la possibilitat de jugar el duel, es jugui. Amb tot, s’ha traslladat aquesta voluntat a la competició que finalment ha pres la decisió esmentada, quedant pendent de confirmació a falta de veure com evolucionen les condicions del terreny de joc.

D’aquesta manera, a hores d’ara, treballadors del club i aficionats estan treballant a contrarellotge per retirar la neu de la gespa. Una afició que ha respost a la crida de Gerard Piqué a través d’un vídeo a les xarxes socials en el qual ha demanat ajuda. “Porteu pales que això ho traiem”, ha dit el màxim accionista de l’entitat.

Un operari amb un llevaneu treballant a Encamp. | @FCANDORRA
El Nou Estadi de la FAF s’ha despertat amb 28 centímetres de neu. | @FCANDORRA
Notícies relacionades
Les intenses nevades de divendres nit i dissabte al matí deixen gruixos de neu d’entre 13 i 57 cm per tot el Principat
El temporal de neu i el fort vent obliga a tancar el Funicamp i limita l’activitat a Grandvalira per l’elevat risc d’allaus
Quan els avisos i els protocols no avancen al mateix ritme

Notícies relacionades
  • Esports
Plaza, abans del Madrid: “Excepte el de Lleida, no sé quins partits la gent pensa que hauríem d’haver guanyat”
  • Esports
L’FC Andorra enceta l’any a casa volent-se fer fort contra la Cultural Lleonesa, un vell conegut igualat a punts
  • Esports
L’FC Andorra reforça l’atac amb la cessió de Yeray Cabanzón, amb opció de compra, fins a final de temporada
