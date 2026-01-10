El partit entre l’FC Andorra i la Cultural Lleonesa es posposa a les 18.30 hores, si les condicions del camp ho permeten

El partit que aquesta tarda enfrontarà a l’FC Andorra i Cultural Lleonesa i el qual estava programat per les 16.15 hores, finalment es jugarà a les 18.30 hores, si les condicions climatològiques ho permeten. Així ho ha informat LaLiga en un comunicat. En aquest, han remarcat que la decisió ha estat adoptada conjuntament pels clubs, la RFEF i la competició.
I és que aquest matí, el Nou Estadi de la FAF s’ha despertat amb 28 centímetres de neu. Un fet que ha provocat que LaLiga anunciés en primera instància una sol·licitud al Jutge Únic de Competicions Professionals de la Real Federació Espanyola de Futbol suspendre i ajornar el partit.
No obstant això, segons ha informat el club tricolor, hi ha hagut reunió entre els dos clubs i els àrbitres en la qual hi ha hagut consens entre totes les parts que si hi ha la possibilitat de jugar el duel, es jugui. Amb tot, s’ha traslladat aquesta voluntat a la competició que finalment ha pres la decisió esmentada, quedant pendent de confirmació a falta de veure com evolucionen les condicions del terreny de joc.
D’aquesta manera, a hores d’ara, treballadors del club i aficionats estan treballant a contrarellotge per retirar la neu de la gespa. Una afició que ha respost a la crida de Gerard Piqué a través d’un vídeo a les xarxes socials en el qual ha demanat ajuda. “Porteu pales que això ho traiem”, ha dit el màxim accionista de l’entitat.