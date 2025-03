El MoraBanc Andorra visita el dissabte un rival directe esperant l’escenari més complicat possible

El MoraBanc Andorra visita aquest dissabte (20.45 hores) el Río Breogán. Un rival directe, mai millor dit. Els tricolor i els gallecs estan empatats a la taula –també amb el Bilbao– amb vuit victòries i 13 derrotes, però són els segons qui tenen de moment el basket-average particular guanyat, ja que van vèncer al Toni Martí al llavors conjunt de Natxo Lezkano. “Espero l’escenari més difícil possible”, ha indicat aquest matí el tècnic dels pirenaics, Joan Plaza, fent esment que amb els reforços i el canvi d’entrenador els de Lugo “han agafat una altra dinàmica”.

Luis Casimiro va aterrar a Galícia a principis del passat desembre amb el Breogán havent guanyat només dos partits de nou. Des de llavors, n’han vençut sis de 12, i a casa només han perdut en una ocasió –contra el BAXI Manresa– imposant-se a pretendents al títol com l’Unicaja de Màlaga. “Guanyar significaria transitar amb un coixí més còmode les 12 jornades que quedarien, i els jugadors en són conscients”, ha comentat Plaza, tot assenyalant que han de jugar com si fos l’últim duel del curs.

Ha deixat ben clar que no és psicòleg tot i estudiar molta psicologia, però ha quedat evidenciat que des de l’arribada del barceloní a la banqueta el MoraBanc és un altre. “Ara ser entrenador no depèn tant de la qüestió tècnica o tàctica, depèn de, quan gestiones grups humans, fer que la gent sigui conscient de les seves febleses i fortaleses”, ha comentat Plaza, qui no vol passar ara per una relaxació després de la bona dinàmica. “Seria ridícul pensar que hem fet alguna cosa. Hem fet coses boniques que ens poden ajudar probablement a aconseguir l’objectiu, però encara estem molt lluny”, ha reiterat.

Els pirenaics podran comptar amb tots els jugadors menys Rafa Luz, qui ja s’exercita i Plaza confia que la setmana vinent podria tenir l’alta mèdica.