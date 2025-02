El MoraBanc torna a la competició amb un primer entrenament acollit per l’afició

El MoraBanc Andorra ha continuat mans a l’obra durant l’aturada per la Copa del Rei i les finestres FIBA, però cap entrenament ha estat com el d’avui. Aquesta tarda l’afició tricolor ha pogut veure de primera mà la sessió, amb tots els jugadors, per donar escalfor als seus de cara la tornada de l’ACB, aquest cap de setmana contra el Baskonia. “Fa molta il·lusió. Estem molt agraïts per tota la gent que ha vingut, però sobretot perquè els sentim cada cap de setmana i sabem que estan amb nosaltres“, ha comentat el capità de l’equip, Nacho Llovet, afegint que aquesta resposta dels seguidors “reafirma” el projecte pirenaic.

Així, el Toni Martí ha acollit entorn el mig miler de persones, la gran majoria infants, per veure la primera sessió del conjunt encetant una setmana de competició. Sota les ordres de Joan Plaza, qui ha gaudit també del seu primer entrenament a portes obertes com a tècnic del MoraBanc, els jugadors han realitzat exercissis de tir de mitja distància i des de la línia de tres. A més, el club ha dut a terme diferents activitats perquè els més menuts poguessin ser partícips, i a les acaballes han fet un concurs amb els seus ídols. El Brut ha fet acte de presència i també s’han repartit pilotes per cloure la sessió amb una signatura d’autògrafs.

El diumenge, la mateixa Bombonera serà escenari de la tornada de la Lliga Endesa (17.00 hores) després de dues setmanes. “És una mica complicat perquè estàvem en bona dinàmica […] Quan a l’horitzó hi ha un partit en tres o quatre dies és una cosa, i quan el tens a 20 és diferent”, ha indicat Llovet, assenyalant que de totes maneres aquestes dues setmanes “han sigut molt productives”. El pivot, en aquest sentit, ha explicat que han pogut incorporar molts conceptes i treballar coses que volien perfeccionar.

Li ha pres la paraula Chumi Ortega, reconeixent que la segona volta que els espera de competició és molt dura, però mostrant-se convençut que “ho traurem i farem un segon tram molt bo”. “Aquest és un entrenament perquè els petits es diverteixin i s’ho passin bé, que sigui un club proper i estem tots junts, i és molt bonic per a ells, però també per a nosaltres”, ha finalitzat.