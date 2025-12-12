Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Joan Plaza, d'esquena, amb els seus jugadors abans d'iniciar un partit. | BCA / Dani Catalán
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Bàsquet - ACB

El MoraBanc Andorra rep un llop amb pell de corder, el Granada: “Qui cregui que està fet no s’entera de la pel·lícula”

Plaza assenyala que "no podem permetre'ns forats negres als partits" i que un dels principals reptes és "tenir molta cura per les pilotes perdudes"

El MoraBanc Andorra rebrà demà (21.00 hores) un d’aquells conjunts que s’etiqueten com de dins la ‘mateixa lliga’. Un rival directe com és el Granada, que si bé és segon per la cua amb només una victòria, compta amb noms propis capaços de capgirar sols un partit. “S’han anat reforçant i van guanyar al València”, ha citat el tècnic tricolor, Joan Plaza, deixant clar que “això no és cap casualitat”. I ha llançat un missatge als seus: “Qui cregui que està fet no s’entera de la pel·lícula”.

D’entre aquests destacats del conjunt andalús, Plaza ha fet esment de dos dels màxims anotadors de la lliga, Matt Thomas –13,3 de mitjana– i Luka Božić –15 punts de mitjana–. És més, d’aquest darrer, ha mencionat que “està jugant increïblement bé al pal baix, on és un gran generador”. D’altra banda, també ha parlat de Lluís Costa, un “extraordinari” base fitxat del Tenerife.

“No soc ningú per forçar res, però si la gent entén això com un esport on el públic també ha de participar molt, la seva demà seria capital” – Joan Plaza

Val a dir que els de Ramon Díaz arriben sense Zach Hankins, qui ha signat amb el Maccabi Tel-Aviv, tot i que com a substitut s’han fet amb Amida Brimah, un pivot que per a l’entrenador català “pot jugar a equips d’Eurolliga”. En aquesta línia, Plaza ha fet esment que els pirenaics “no podem permetre’ns forats negres als partits” com s’ha vist en molts de l’actual lliga, perquè “no tenim prou qualitat, ni alçada ni fortalesa”, i ha destacat que un dels principals aspectes a tenir en compte de cara el duel de demà és “tenir molta cura per les pilotes perdudes”.

El barceloní també ha fet una crida perquè l’afició faci de la Bombonera aquell “petit infern” que més d’una vegada ha citat. “No soc ningú per forçar res, però si la gent entén això com un esport on el públic també ha de participar molt, la seva demà seria capital”, ha esmentat.

Un pas endavant

“Hi ha una sèrie de jugadors que no han arribat”, ha assenyalat Joan Plaza, fent esment d’alguns que presenten mitjanes bastant més baixes del que s’esperava en un inici. “Seria bo que fessin aquest pas endavant […] S’ho mereixen perquè treballen bé”, ha completat.

Tots els partits de la Lliga Endesa, entre ells els del MoraBanc Andorra, tornen a estar disponibles des d’aquest dijous

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
La FPNSM rep la visita i els regals de Nadal del Govern a l’espera de definir els darrers serrells del nou conveni
Un incendi ocorregut en una casa antiga d’Escaldes obliga els seus residents a abandonar l’habitatge durant setmanes
Mor Pere Font Moles, excònsol menor d’Encamp en la dècada dels seixanta i fundador de la Impremta Principat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Verdú arriba a la Copa del Món de Val-d’Isère amb un ‘reset’: “Està tot en ordre perquè pugui expressar-me al màxim”
  • Esports
Cande Moreno compleix l’objectiu i dona el tret de sortida a la Copa del Món amb un 26è lloc al descens de St. Moritz
  • Esports
La secretaria d’Estat d’Esports atorga més de 220.000 euros al Comitè Olímpic Andorra per a les competicions del 2025
Publicitat
Entrevistes esportives
Xary Rodríguez 
Presidenta d’Andona
Àlex Terés
Autor del llibre ‘Principat Blaugrana’
Marina Fernández
Exjugadora de la selecció
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu