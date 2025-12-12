El MoraBanc Andorra rep un llop amb pell de corder, el Granada: “Qui cregui que està fet no s’entera de la pel·lícula”

El MoraBanc Andorra rebrà demà (21.00 hores) un d’aquells conjunts que s’etiqueten com de dins la ‘mateixa lliga’. Un rival directe com és el Granada, que si bé és segon per la cua amb només una victòria, compta amb noms propis capaços de capgirar sols un partit. “S’han anat reforçant i van guanyar al València”, ha citat el tècnic tricolor, Joan Plaza, deixant clar que “això no és cap casualitat”. I ha llançat un missatge als seus: “Qui cregui que està fet no s’entera de la pel·lícula”.
D’entre aquests destacats del conjunt andalús, Plaza ha fet esment de dos dels màxims anotadors de la lliga, Matt Thomas –13,3 de mitjana– i Luka Božić –15 punts de mitjana–. És més, d’aquest darrer, ha mencionat que “està jugant increïblement bé al pal baix, on és un gran generador”. D’altra banda, també ha parlat de Lluís Costa, un “extraordinari” base fitxat del Tenerife.
“No soc ningú per forçar res, però si la gent entén això com un esport on el públic també ha de participar molt, la seva demà seria capital” – Joan Plaza
Val a dir que els de Ramon Díaz arriben sense Zach Hankins, qui ha signat amb el Maccabi Tel-Aviv, tot i que com a substitut s’han fet amb Amida Brimah, un pivot que per a l’entrenador català “pot jugar a equips d’Eurolliga”. En aquesta línia, Plaza ha fet esment que els pirenaics “no podem permetre’ns forats negres als partits” com s’ha vist en molts de l’actual lliga, perquè “no tenim prou qualitat, ni alçada ni fortalesa”, i ha destacat que un dels principals aspectes a tenir en compte de cara el duel de demà és “tenir molta cura per les pilotes perdudes”.
El barceloní també ha fet una crida perquè l’afició faci de la Bombonera aquell “petit infern” que més d’una vegada ha citat. “No soc ningú per forçar res, però si la gent entén això com un esport on el públic també ha de participar molt, la seva demà seria capital”, ha esmentat.
Un pas endavant
“Hi ha una sèrie de jugadors que no han arribat”, ha assenyalat Joan Plaza, fent esment d’alguns que presenten mitjanes bastant més baixes del que s’esperava en un inici. “Seria bo que fessin aquest pas endavant […] S’ho mereixen perquè treballen bé”, ha completat.