  • Un moment del partit entre el MoraBanc Andorra i el Baxi Manresa al pavelló Toni Martí. | @BaxiManresa
Elena Hernández Molina
Bàsquet - ACB

Els tricolor responen davant una Bombonera entregada i superen el Baxi Manresa amb una victòria clau (104-94)

La victòria permet al MoraBanc Andorra reforçar les opcions de permanència després d’un duel intens resolt amb el suport del Toni Martí

La Bombonera ha respost en el moment més important. El Pavelló Toni Martí s’ha convertit aquest diumenge en el gran aliat del MoraBanc Andorra, que ha derrotat el Baxi Manresa per 104 a 94 en una jornada d’eufòria tricolor. Una de les grans fites perseguides per Zan Tabak, convertir la Bombonera en una pista determinant, s’ha acabat fent realitat.

Abans de l’inici del duel, el Toni Martí ha guardat un emotiu minut de silenci en record de Piculín Ortiz, que també havia defensat la samarreta del MoraBanc Andorra i que era molt estimat per l’afició tricolor.

El partit ha arrencat amb màxima igualtat. El MoraBanc ha inaugurat el marcador, però el Manresa ha respost ràpidament amb un triple de Ferran Bassas. Els primers minuts han estat intensos, amb errades i pèrdues per part dels dos equips, mentre Pustovyi començava a dominar sota cistella. Els visitants han trobat espais des del perímetre, especialment amb Ubal, però el MoraBanc ha resistit gràcies a l’encert exterior i ha tancat el primer quart amb un ajustat 29-28.

El MoraBanc Andorra ha resistit la reacció final del Baxi Manresa i ha acabat segellant una victòria clau davant la seva afició

En el segon període, el Baxi Manresa ha arribat a igualar el duel amb un 34-34 de Pierre Oriola, però aleshores la Bombonera s’ha fet sentir. El Toni Martí ha empès els tricolors, que han reaccionat amb un triple d’Yves Pons i amb l’encert ofensiu d’Evans. Pustovyi ha continuat dominant la pintura i el MoraBanc ha aprofitat les pèrdues del rival per marxar al descans amb avantatge clar: 59-50.

A la represa, els andorrans han viscut els seus millors minuts ampliant diferències amb una cistella i tir addicional per situar el 67-57, mentre el Manresa intentava mantenir-se viu amb Álex Reyes i Ubal. La Bombonera ha tornat a ser decisiva quan els visitants intentaven reaccionar. Rafa Luz ha aportat intensitat defensiva i Kyle Kuric ha castigat des del triple. També Rice s’ha sumat a la festa ofensiva per portar el MoraBanc fins al 87-72 al final del tercer quart.

L’últim període ha obligat els tricolors a resistir. El Baxi Manresa ha reduït diferències fins al 90-83 i ha arribat a posar pressió en els minuts finals. Però el MoraBanc ha recuperat serenor en el moment clau, empès novament pel públic del Toni Martí. Pustovyi ha aparegut amb punts determinants i una tècnica assenyalada al conjunt català ha acabat de decantar el partit. Un triple final ha certificat el 104-94 definitiu i ha fet esclatar la Bombonera.

El MoraBanc Andorra ha sumat una victòria vital per continuar lluitant a l’ACB i, al mateix temps, ha recuperat una de les seves grans fortaleses: convertir el Toni Martí en una autèntica casa tricolor.

ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

