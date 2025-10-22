Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  L'FC Andorra torna un any més a la Fira d'Andorra la Vella.
El Periòdic d'Andorra
  Esports
Bàsquet i futbol

El MoraBanc i l’FC Andorra repeteixen presència a la Fira d’Andorra la Vella amb la visita de diferents jugadors

L'Executiu abona a la FAF els 70.000 euros en concepte del lloguer de l'estadi d'Encamp pel play-off disputat contra l'Eivissa i la Ponferradina

Un any més, el MoraBanc Andorra i l’FC Andorra tindran un estand a la Fira d’Andorra la Vella. Pel que fa a l’equip de bàsquet, el moment més destacat arribarà el divendres, de 18.00 a 19.00 hores, amb la visita dels jugadors i el cos tècnic del primer equip, que saludaran els aficionats i signaran pòsters oficials. Així mateix, al llarg del cap de setmana, el club organitzarà un concurs de tir amb un rànquing diari i premis per als millors participants: una cadira ‘gaming’ (divendres), una pilota signada (dissabte) i una samarreta (diumenge). També hi haurà obsequis per al segon i tercer classificat de cada jornada, que seran una bufanda i un clauer, respectivament.

Els horaris del MoraBanc Andorra la Fira d’enguany. | MoraBanc Andorra

D’altra banda, el conjunt de futbol compta enguany amb un espai més gran on es duran a terme diferents activitats. En aquest sentit, el divendres a la tarda hi haurà la visita d’alguns jugadors del primer equip, mentre que el diumenge es podrà viure en directe la transmissió del partit que disputaran a Màlaga. A més, un futbolí i un mini ‘futgolf’ seran les dues principals atraccions de la parada que tindrà l’equip tricolor, on els visitants podran posar a prova les seves habilitats i optar a premis i regals com samarretes signades.

Els partits del play-off, pagats

Tal com recull el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), el Govern ha pagat els 70.000 a la FAF en concepte de lloguer de l’estadi d’Encamp, en concret el respectiu als partits que l’FC Andorra hi va disputar durant el play-off contra l’Eivissa i la Ponferradina.

La relació de l’FC Andorra amb Encamp va per a llarg: “Ja estem parlant amb la FAF per veure com encarem el futur”

ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

