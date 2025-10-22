El MoraBanc i l’FC Andorra repeteixen presència a la Fira d’Andorra la Vella amb la visita de diferents jugadors

Un any més, el MoraBanc Andorra i l’FC Andorra tindran un estand a la Fira d’Andorra la Vella. Pel que fa a l’equip de bàsquet, el moment més destacat arribarà el divendres, de 18.00 a 19.00 hores, amb la visita dels jugadors i el cos tècnic del primer equip, que saludaran els aficionats i signaran pòsters oficials. Així mateix, al llarg del cap de setmana, el club organitzarà un concurs de tir amb un rànquing diari i premis per als millors participants: una cadira ‘gaming’ (divendres), una pilota signada (dissabte) i una samarreta (diumenge). També hi haurà obsequis per al segon i tercer classificat de cada jornada, que seran una bufanda i un clauer, respectivament.
D’altra banda, el conjunt de futbol compta enguany amb un espai més gran on es duran a terme diferents activitats. En aquest sentit, el divendres a la tarda hi haurà la visita d’alguns jugadors del primer equip, mentre que el diumenge es podrà viure en directe la transmissió del partit que disputaran a Màlaga. A més, un futbolí i un mini ‘futgolf’ seran les dues principals atraccions de la parada que tindrà l’equip tricolor, on els visitants podran posar a prova les seves habilitats i optar a premis i regals com samarretes signades.
Els partits del play-off, pagats
Tal com recull el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), el Govern ha pagat els 70.000 a la FAF en concepte de lloguer de l’estadi d’Encamp, en concret el respectiu als partits que l’FC Andorra hi va disputar durant el play-off contra l’Eivissa i la Ponferradina.