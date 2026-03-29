El MoraBanc frega la remuntada en un duel intens però el Baskonia castiga i sentencia al tram final al Toni Martí

El MoraBanc Andorra ha tornat a competir amb orgull, però s’ha quedat sense premi davant un dels grans de la lliga. Els tricolors han caigut per 79-88 contra el Baskonia al Pavelló Toni Martí en un partit intens, amb trams de molta igualtat i en què l’esforç local no ha estat suficient per superar el potencial físic i la profunditat dels bascos.
El duel ha arrencat amb el guió que ja havia advertit Žan Tabak a la prèvia: un rival dur, exigent i amb molt de ritme. Tot i això, el MoraBanc ha sortit valent, encertat en el tir exterior i buscant situacions d’atac amb intensitat, fins i tot forçant contactes en accions ofensives. El primer quart ha estat molt renyit, amb intercanvi de cops i amb els visitants mostrant solidesa, però amb els tricolors responent sense complexos. El Baskonia ha tancat el període amb un lleuger avantatge de cinc punts, impulsat també per l’encert d’un dels seus referents interiors.
Amb el pas dels minuts, el partit s’ha mantingut viu. El MoraBanc no ha deixat que el Baskonia s’escapés i ha resistit gràcies a l’encert puntual i a una actitud combativa. Tot i això, la diferència s’ha començat a insinuar abans del descans, amb els visitants aprofitant millor les seves possessions i arribant a la mitja part amb un 39-46 que ja obligava els andorrans a remar.
El MoraBanc ho ha donat tot, però li ha faltat aquell punt final per culminar la remuntada
A la represa, el Baskonia ha fet un pas endavant. La seva superioritat física i la capacitat per castigar des del perímetre han ampliat la bretxa fins als dobles dígits. El tercer quart ha acabat amb un 54-66 que reflectia aquest moment del partit, amb els bascos controlant el ritme i el MoraBanc intentant no despenjar-se.
I no ho ha fet. Lluny d’abaixar els braços, l’equip tricolor ha tornat a demostrar caràcter. Ha retallat distàncies, ha arribat a acostar-se perillosament i fins i tot ha somiat amb l’empat en alguns trams. Però quan semblava que podia culminar la remuntada, ha faltat aquell punt de precisió, d’energia o de rotació que sovint marquen la diferència en aquest tipus de partits.
No ha estat una qüestió d’actitud. El MoraBanc ha lluitat fins al final, però les baixes i la manca de profunditat en moments clau han acabat pesant. Tot i això, l’equip ha tornat a oferir una imatge competitiva, en la línia del que ja apuntava el tècnic després del duel contra el Bilbao.
Amb aquesta derrota, els tricolors continuen en una situació delicada a la classificació, amb només sis victòries en 23 partits, però amb la sensació que, malgrat les dificultats, l’equip competeix i no es rendeix. Davant un rival de nivell Eurolliga, el MoraBanc ha estat a l’altura durant molts minuts. Però a l’ACB, això sovint no és suficient.