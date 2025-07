Bàsquet - Mercat de fixatges

El MoraBanc fitxa per una temporada a Morris Udeze, pivot que arriba de ser un puntal a la segona divisió nipona

Nascut a Houston però amb passaport nigerià, debutarà a la Lliga Endesa després de jugar a Europa durant un curs amb el King Szczecin polonès

El MoraBanc Andorra ha anunciat aquest matí la incorporació de Morris Udeze, pivot americà amb passaport nigerià que ha signat per una temporada. De 26 anys i 2,02 metres, des del club assenyalen que el jugador aportarà molta energia a l’equip, tot destacant que també pot jugar de quatre. “Bona presència defensiva, joc sense pilota i bon treball en el rebot ofensiu, a part de poder córrer molt bé la pista”, han afegit.

Udeze va néixer a Houston, però va ser a l’estat de Wichita on va debutar a la NCAA amb els Shockers. Després de quatre cursos va firmar pel New Mexico Lobos per jugar i explotar en el seu cinquè curs a la lliga universitària. Aquest bon rendiment li va obrir les portes al bàsquet europeu, més concretament a Polònia amb el King Szczecin la temporada 2023/24, on va jugar contra el seu nou company Aaron Best. Ara arriba al Principat procedent dels Fukushima Firebonds, de la segona divisió de la lliga japonesa, on ha sigut un dels puntals.

Segons el General Manager de l’entitat, Francesc Solana, “Udeze és un perfil atlètic, poderós i molt bon jugador d’equip”. “Fa molta feina que no es veu a les estadístiques i ens ajudarà molt en la part defensiva. Per a ell, venir al MoraBanc Andorra a jugar la Lliga Endesa, és una grandíssima oportunitat i ve amb molta ambició”, ha completat.