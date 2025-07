Bàsquet - Mercat de fixatges

Felipe Dos Anjos declina la renovació del MoraBanc Andorra i s’acomiada de l’entitat després de tres temporades

El brasiler va arribar al país l'estiu del 2022, i amb un curs a l'antiga LEB Or i els darrers dos a l'ACB, ha disputat un total de 106 partits com a tricolor

Després de finalitzar contracte el passat 30 de juny, el MoraBanc Andorra ha anunciat avui que Felipe Dos Anjos no continuarà vestint de tricolor. Així, el pivot tanca una etapa de tres temporades al Principat en declinar una proposta del club per la seva continuïtat.

El brasiler va arribar al país l’estiu del 2022 per formar part del conjunt que, sota les ordes de Natxo Lezkano, va acabar retornant el MoraBanc a la Lliga Endesa. Amb un curs a l’antiga LEB Or i aquests darrers dos a l’ACB, ha disputat un total de 106 partits amb la samarreta tricolor. A més, “ha destacat per la seva proximitat i estima cap a la nostra afició, sentint-se, des del primer dia, molt arrelat al país i a la seva gent”, han apuntat des de l’entitat, agraint-li els moments viscuts i desitjant-li “molta sort en el seu futur professional i personal”.