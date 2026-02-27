El MoraBanc vol internacionalitzar el campus d’Encamp fent que fins a un 35% dels inscrits provinguin de fora

El Campus Bàsquet Club MoraBanc Andorra Estiu 2026 afronta enguany una edició ambiciosa i amb la mirada posada més enllà de les fronteres, ja que l’organització s’ha fixat com a objectiu que entre un 30% i un 35% dels inscrits provinguin de fora del país. El campus, que se celebrarà a Encamp per mitjà de dos torns entre el 12 i el 24 de juliol, tindrà més hores de bàsquet que edicions anteriors i se centrarà en la millora de la tècnica individual.
“El primer any vam tenir aproximadament un 10% d’inscripcions de gent de fora, el segon any ja va ser un 20% i l’objectiu nostre és que aquest, com a mínim, un 30-35% dels inscrits vinguin de fora i coneguin el nostre magnífic entorn i totes les instal·lacions”, ha explicat el director del campus, David Eudal. Per aquest motiu, enguany s’ha optat també per fer la pàgina web en francès, amb la finalitat “d’obrir el mercat” a jugadors i jugadores del sud de França. A més, pot ser una oportunitat per conèixer altres estils de joc. “La tipologia de joc de França és una mica diferent de la d’Espanya i està bé que et puguis comparar amb jugadors i jugadores de diferents estils. Crec que això també ajuda a créixer els nostres jugadors i jugadores del club, comparar-se amb altres tipus de jugadors i jugadores de fora”, ha esmentat el director.
Un altre dels objectius que es marca el MoraBanc aquest estiu és fer “créixer a nivell del plantejament basquetbolístic que els volem oferir als nois i noies que vindran”, ha assegurat el coordinador del campus, Xavi Luque. Per aquesta raó es faran més hores de bàsquet. “Aquest any passarem a fer quatre hores i quart de bàsquet al dia mínim els nens i nenes que són externs; i cinc hores i quart els nens i nenes que siguin interns”, ha detallat Eudal, qui ha afegit: “Hem eliminat les activitats de lleure com a tal, i sí que farem dues hores i mitja de bàsquet a la tarda, els externs, i tres hores i mitja els interns”.
En aquesta línia, la metodologia que es proposa consisteix en un entrenament el matí “d’una hora i quart de tècnica individual i acabat aquest entrenament d’una hora i quart de tècnica individual volem treballar 30 minuts dedicats únicament al tir perquè considerem que és un dels fonaments que són importants i que són els més difícils de treballar i de millorar en el món del bàsquet”, ha concretat Luque.
Ja a la tarda, aquest treball de tècnica individual s’aplicaria a la tàctica col·lectiva. “Sobretot nosaltres ho volem enfocar en tot el que és la presa de decisions, en el que és el joc. No voldríem que ningú confongués la tàctica col·lectiva amb aquesta aplicació de sistemes que fan els grans equips, no es tracta de res d’això, sinó que els nens i nenes entenguin el joc, entenguin com s’aplica la tècnica individual al joc i quines són les decisions que poden prendre en les situacions que es poden trobar”, ha assenyalat el coordinador del campus.
Les inscripcions ja estan obertes des d’aquest matí. El primer torn es farà del diumenge 12 al divendres 17 amb esportistes nascuts entre el 2014 i el 2017. El segon, serà del diumenge 19 al divendres 24 de juliol, amb jugadors i jugadores del 2008 al 2014. Els participants es dividiran per nivells i l’objectiu és que hi hagi una capacitat màxima d’una seixantena de persones per torn per un millor treball. Tanmateix, es busca aconseguir una xifra total del voltant d’un centenar d’inscrits en tot el campus d’enguany, informa l’ANA.