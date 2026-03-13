  • Els jugadors del MoraBanc Andorra, durant el duel contra el Saragossa. | BCA / Dani Catalán
Pol Forcada Quevedo
Bàsquet - ACB

El MoraBanc Andorra visita Fontajau amb Žan Tabak fent una crida a la millora física dels seus jugadors

En principi no podrà comptar ni amb Castañeda, qui "progressa dins el previst", ni amb Evans, qui fins ara s'ha estat exercitant a part del grup

Amb la confiança crescuda després del partit contra el Saragossa de Joan Plaza, però continuant amb el Burgos apretant pel darrere. Aquesta és la situació d’un MoraBanc Andorra que vol donar continuïtat al triomf aquest diumenge a Fontajau (12.00 hores) contra un Girona que només ha perdut dues de les darreres sis jornades. Això sí, amb el tècnic tricolor, Žan Tabak, reconeixent que els seus necessiten fer un pas endavant quant al físic. “Fins ara hem demostrat que podem competir bé contra equips que no són tan físics, i ara necessitem demostrar que podem fer-ho contra un que juga d’aquesta manera”, ha mencionat aquest matí.

Així doncs, les claus per a fer front als gironins passa, ha asserit, per igualar la seva “participació física”. També per “aturar punts fàcils de contracops, de rebots ofensius i d’aquestes cistelles que es produeixen per coses col·laterals que no són directament tàctiques”. En aquest sentit, el croat ha indicat que “nosaltres hem de continuar passant-nos pilotes com a l’últim duel”. En tot cas, en principi, no podrà comptar ni amb Xavier Castañeda, qui “progressa dins el previst” i podria tornar la setmana vinent, ni amb Shannon Evans, qui fins ara s’ha estat exercitant a part del grup.

“Des que vaig arribar vam marcar la voluntat que casa nostra, junt amb l’afició, sigui la nostra fortalesa, però no vull distingir matxs de casa i fora, els hem de guanyar tots”, ha assenyalat Tabak, fent també èmfasi en l’aspecte mental després de la victòria de dissabte passat. “És una línia molt fina entre un conjunt que està molt confiat i un que està relaxat, s’ha de saber manegar quan hi ha moments de crisi, però també quan la confiança ha incrementat”, ha dit.

Pendent del Burgos

El Burgos, l’immediat perseguidor dels pirenaics, jugarà també diumenge gairebé a la mateixa hora (12.30 hores). Serà davant el Baskonia, però amb Tabak deixant clar que només estarà pendent del duel que l’incumbeix: “L’entrenador que va ser base potser controla tres partits, però jo soc expivot, així que només en puc controlar un”.

Pustovyi

Durant la roda de premsa se li ha demanat per un dels noms propis de l’equip, Artem Pustovyi, a qui l’entrenador ha elogiat. “El meu repte és trobar la millor versió de tots, i si ara recordo moments del darrer matx, el buscàvem una vegada darrere l’altra i era ell qui treia les faltes i es posava a la línia de tir lliure […] És molt important per nosaltres i ho està demostrant”, ha subratllat. “Que podria ser més regular? Sí, igual que tothom”, ha sentenciat.

ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

