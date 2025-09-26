El MoraBanc Andorra guanya amb suspens al BAXI Manresa i s’endú el IV Trofeu Andorra la Vella (86-85)

Un MoraBanc Andorra de més a menys s’ha endut el IV Trofeu Andorra la Vella imposant-se, amb molt de suspens, al BAXI Manresa. Ho ha fet al Toni Martí davant de 678 persones, donant així per finalitzada la pretemporada abans de donar el tret de sortida a la Lliga Endesa el cap de setmana vinent al pavelló de l’UCAM Múrcia.
L’inici d’aquest darrer assaig ha estat amb imprecisions –que han durat tot el matx–, fins que Alfonso Plummer ha obert el marcador amb un llançament de tres. Els locals han respost amb Shannon Evans, Artem Pustovyi i Yves Pons per avançar-se i no trencar l’avantatge en cap moment. Amb un joc marcat pel dinamisme i la intensitat, els tricolor han destacat pel joc interior amb el pivot ucraïnès i l’entrada de Morris Udeze, i als cinc minuts la diferència era de cinc punts (16-11). Si bé els de Joan Plaza han mostrat la millor imatge al darrere, sota cistella han estat més irregulars, fins i tot potser massa accelerats. Tot i això, els catalans han estat molt desconnectats i Aaron Ganal ha aprofitat les oportunitats per col·locar el 20-13 i obligar a Diego Ocampo a demanar temps mort. De poc els ha servit, i els pirenaics no han perdonat per tancar el primer quart amb un 25-17.
El segon ha començat igual, amb Plummer encistellant més enllà dels 6,75 metres i els pirenaics responent. En aquesta ocasió han estat Chumi Ortega, de dos, i Rubén Guerrero, amb un 2+1, per deixar una diferència de 10 punts. Les anotacions, ara amb una mica més d’encert, s’han anat succeint, però la intensitat ha anat cap a baix, i si bé els manresans han estat més endollats en atac, no ha estat així en defensa (39-27). Els andorrans ho han tornat a aprofitar mostrant una bona versió, amb Pons i Pustovyi com a destacats, per marxar als vestidors amb 52-40.
La tercera mànega ha començat amb triple de Kyle Kuric, però amb el BAXI apujant una marxa per anar retallant distàncies de mica en mica, sobretot des de la línia de tir lliure. En un inici, però, cap dels dos conjunts ha encistellat, i la distància al lluminós es mantenia entorn la desena de punts (61-50). Kaodirichi Akobundu-Ehiogu ha estat el més intens pels catalans, i ha començat així una remuntada que Rafa Luz ha intentat aturar en primera instància fins al 68-59. El taulell tricolor no s’ha mogut més, però el del rival sí, fins al 68-64, per deixar-ho tot obert pel darrer ball de la nit.
En aquest, les faltes personals han tornat a ser protagonistes des de l’inici, així com la imprecisió sota cistella –amb errades molt clares–. No s’han vist punts més enllà d’un triple inicial d’Aaron Best fins passats els dos minuts, de nou amb l’escorta canadenc per fer el 73-64. Des dels 4,60 metres, Retin Obasohan ha reprès la diferència de quatre punts, amb la qual s’han mantingut fins als instants finals, fins que els visitants han fet pessigolles i s’han posat a tres a falta de 15 segons. Un llest Louis Olinde amb un tir lliure ha fet que en el darrer segon de duel s’ho jugués tot des de la línia, fallant el segon per donar el triomf al MoraBanc.