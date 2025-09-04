El MoraBanc Andorra sorprèn l’afició amb la presentació de les noves equipacions per a aquesta temporada

El MoraBanc Andorra ha presentat aquest dijous al vespre les noves equipacions de joc per a la temporada 2025-2026 en un acte celebrat a l’Illa Carlemany. L’esdeveniment ha començat amb l’actuació del Brut i l’Equip d’Animació, que han animat la primera planta del centre comercial quan faltava poc per a les 18 hores.
La sorpresa de la jornada ha arribat amb l’aparició d’Aaron Ganal i Kyle Kuric, els quals han sortit de dues caixes gegants vestint per primer cop les noves samarretes tricolors, arrencant l’ovació del públic. Els aficionats presents han pogut adquirir en primícia les noves peces, gaudir de granissats oferts per Caldea i endur-se fotografies i autògrafs dels jugadors.
Sota l’eslògan ‘Contrastem Qui Som’, el club ha presentat les equipacions en col·laboració amb l’Illa Carlemany, Kappa i Caldea. La primera samarreta és de color blau marí, amb serigrafia daurada i tirants vermells, mentre que la segona ha sorprès pel seu disseny íntegrament blanc, en contrast amb temporades anteriors, en què el groc havia estat més present.