Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Aaron Ganal i Kyle Kuric estrenen les samarretes tricolors en un acte amb animació, activitats per al públic i la col·laboració de Kappa, Caldea i l’Illa Carlemany. | MoraBanc Andorra
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Bàsquet

El MoraBanc Andorra sorprèn l’afició amb la presentació de les noves equipacions per a aquesta temporada

Ganal i Kuric estrenen les samarretes tricolors en un acte amb animació, activitats per al públic i la col·laboració de Kappa, Caldea i l’Illa Carlemany

El MoraBanc Andorra ha presentat aquest dijous al vespre les noves equipacions de joc per a la temporada 2025-2026 en un acte celebrat a l’Illa Carlemany. L’esdeveniment ha començat amb l’actuació del Brut i l’Equip d’Animació, que han animat la primera planta del centre comercial quan faltava poc per a les 18 hores.

La sorpresa de la jornada ha arribat amb l’aparició d’Aaron Ganal i Kyle Kuric, els quals han sortit de dues caixes gegants vestint per primer cop les noves samarretes tricolors, arrencant l’ovació del públic. Els aficionats presents han pogut adquirir en primícia les noves peces, gaudir de granissats oferts per Caldea i endur-se fotografies i autògrafs dels jugadors.

Sota l’eslògan ‘Contrastem Qui Som’, el club ha presentat les equipacions en col·laboració amb l’Illa Carlemany, Kappa i Caldea. La primera samarreta és de color blau marí, amb serigrafia daurada i tirants vermells, mentre que la segona ha sorprès pel seu disseny íntegrament blanc, en contrast amb temporades anteriors, en què el groc havia estat més present.

Comparteix
Notícies relacionades
Un nou curs, un repte col·lectiu
Els col·lectius migrants del país valoren positivament l’ajust “quirúrgic”, però reclamen una planificació estructurada
Els centres educatius encaren el curs amb el repte d’equilibrar exigència, acompanyament i salut mental

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Encamp renova el parquet i la piscina del Pas per 320.000 euros coincidint amb l’estada del París Basketball
  • Esports
Mònica Doria i Laura Pellicer afronten aquest divendres les finals de la Copa del Món de piraguïsme a Augsburg
  • Esports
Silvio Moreira obre la temporada amb l’objectiu de mantenir la bona dinàmica després de l’or als JPE
Publicitat
Entrevistes esportives
Mari Martínez i Toni Gamero
Medallistes dels Jocs Mundials de Trasplantats 2025
Jaume Nogués
Director general de l’FC Andorra
Gael Alonso
Jugador de l’FC Andorra
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

Ad debug output

The ad is not displayed on the page

current post: El MoraBanc Andorra sorprèn l’afició amb la presentació de les noves equipacions per a aquesta temporada, ID: 255401

Ad: Sky test (255095)
Placement: sky_left (255094)

Cache-busting: off
The ad can work with passive cache-busting

Find solutions in the manual