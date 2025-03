Bàsquet - Lliga ACB

El MoraBanc Andorra s’esfondra en l’últim quart i cau davant el Lenovo Tenerife (96-84)

Els tricolor arriben amb opcions al tram final després de capgirar el marcador, però un parcial d'11-2 condemna l’equip de Joan Plaza

El MoraBanc Andorra ha tornat a caure lluny del Poliesportiu, aquesta vegada a la pista del Lenovo Tenerife (96-84), en un partit marcat per la igualtat inicial i un últim quart decisiu que ha decantat la balança a favor del conjunt canari.

Els primers compassos del matx han estat equilibrats, amb Stan Okoye assumint responsabilitats ofensives per part andorrana. No obstant això, un parcial de 7-0 ha permès als de Txus Vidorreta agafar la primera renda significativa del partit. Amb un ritme alt i encert en segones opcions, el Tenerife ha obert forat ràpidament, forçant a Joan Plaza a demanar temps mort amb 18-9 al marcador (minut 5). La reacció no ha trigat a arribar i, liderats per Sekou Doumbouya, el MoraBanc ha signat un parcial de resposta per situar-se a només dos punts (18-16). Tot i així, un breu intercanvi final ha deixat el 24-20 al final del primer quart.

El segon període ha començat amb un duel intens sota la cistella entre Felipe Dos Anjos i Gio Shermadini, amb domini del georgià per part local. El Tenerife ha tornat a agafar avantatge (32-24), però una millora defensiva dels tricolors ha canviat la dinàmica. Amb una versió molt més sòlida al darrere i l’aparició en atac de Shannon Evans i Jerrick Harding, els andorrans han capgirat el marcador contra tot pronòstic al minut 19 (45-50). Tot i això, una darrera cistella de Scrubb ha deixat el marcador al descans en un ajustat 47-50.

La represa ha estat complicada per als tricolor. La manca d’encert ha pesat i Tenerife, amb un inspirat Marcelinho Huertas, ha recuperat la iniciativa del partit, ampliant la diferència fins als nou punts (63-54). Tot i el cop, el MoraBanc no s’ha rendit i ha trobat arguments a través de la lluita de Ben Lammers i l’encert de Nikos Chougkaz, qui ha liderat un parcial que ha permès retallar diferències fins a situar-se a només un punt (70-69).

Amb el partit obert, la primera acció del darrer quart ha estat clau. Una cistella amb addicional de Shannon Evans ha estat revisada i anul·lada, i a partir d’aquí el vent ha bufat en contra. Els tirs oberts dels tricolor no han entrat, mentre que el Tenerife, amb més ritme i confiança, ha encadenat un parcial d’11-2 que ha fet molt de mal (85-71). Joan Plaza ha intentat frenar l’embranzida local amb un nou temps mort, però el conjunt canari ha mantingut el control fins al final i ha acabat imposant-se amb un clar 96-84.