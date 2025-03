Bàsquet - ACB

El MoraBanc Andorra visita un Tenerife enratxat: “Hem d’imposar el nostre criteri i no jugar el seu joc”

Joan Plaza assenyala que han de ser capaços de competir i ser valents, "i prescindir que al rival posi Tenerife o una altra cosa"

Amb els punts febles més que detectats, el MoraBanc Andorra visita aquest cap de setmana (13.00 hores) el Santiago Martín tinerfeny per enfrontar-se al segon classificat. “[Els jugadors] Han entrenat bé aquests dies, no canviaria ni una coma, i veurem si són capaços de traduir-ho el diumenge”, ha comentat l’entrenador tricolor, Joan Plaza, qui ha recordat que encara tenen mecanismes, sobretot en defensa, “agafats amb fils”.

Precisament, el català ha destacat que alguns d’aquests són les pèrdues i el rebot ofensiu. “No dic que perdem zero pilotes, però entre nou i onze, no més, perquè sinó estem regalant massa avantatges”, ha dit en aquest sentit. Cal destacar que els pirenaics són el tercer pitjor conjunt de l’ACB pel que fa a les pèrdues, ja que en fan una mitjana de 14,4 per partit. Per contra, els rebots ofensius són, de moment, una de les seves grans virtuts, amb una mitjana d’11,1 per matx.

Pel que fa a La Laguna Tenerife, Plaza n’ha assenyalat ser un conjunt una mica atípic perquè “tenen jugadors molt veterans”. Per fer-los front, el de Barcelona ha indicat que “hem de jugar el nostre joc, no el seu”. “Hem d’imposar el nostre criteri i veure si arribem al final de partit amb opcions a guanyar”, ha afegit. Ara bé, serà un d’aquells partits molt complicats. Els de Txus Vidorreta encadenen set victòries, i al seu feu només han perdut en una ocasió. Va ser a l’octubre contra el Barça per un ajustat 91-95.

Tot i això, Plaza ho té clar: “Hem de ser capaços de competir, ser valents, seriosos, demostrar solidesa, sobretot quan hi hagi un parcial en contra, i prescindir que al rival posi Tenerife o una altra cosa”.