El Morabanc Andorra s’acomiada de la Lliga Catalana amb una dura derrota davant el Joventut Badalona (101-87)

Semblava que hi havia opcions pel Morabanc Andorra després de guanyar el parcial del segon quart i jugar de tu a tu contra el Joventut Badalona durant gran part del partit. No obstant això, el fet d’arribar vuit punts per sota en el darrer quart ha fet que els jugadors tricolor es desconnectessin abans de temps sense ni tan sols intentar lluitar el darrer quart i finalitzant el partit 101-87.
Ha començat a botar la pilota al Palau d’Esports Catalunya i el Morabanc tenia l’objectiu clar d’evitar des d’un principi que el rival agafi distància. Als quatre minuts disputats ha entrat la llegenda, Ricky Rubio, fitxat pel conjunt català aquest passat estiu. El primer quart ha estat molt igualat. El Joventut ha anat gairebé sempre per davant, però sense distanciar-se més de set punts del marcador. De fet, amb aquesta diferència han finalitzat els primers deu minuts. Els tricolor han tingut l’atac per situar-se a dos, però Ferran Bassas ha fallat i en la resposta dels badalonins un triple de Cameron Hunt al darrer segon ha situat el 25-18.
En el segon quart, la primera cistella s’ha fet esperar fins al minut i mig i ha estat el Joventut qui han trencat el parcial de 0-0. Ho ha fet amb una cistella des de l’interior, i és que 16 dels fins al moment 27 punts dels catalans han estat per aquesta zona. Amb el tercer triple de Shanon Evans en el partit i un altre de Kyle Kuric, els andorrans s’han situat a un punt. Així tot, els de Plaza no han pogut completar la remuntada abans del descans i un triple de Sam Dekker ha tornat a distanciar als badalonins. La primera part ha finalitzat 46-40, però amb un parcial 21-22 favorable als del Principat. El jugador andorrà, Aaron Ganal, ha gaudit d’alguns minuts i ha fet dos punts.
En la represa, el conjunt pirenaic ha sortit molt convençut i amb una cistella de Kuric s’han situat per davant en el partit per primera vegada, 46-47 En el tram final de quart, Ganal ha provocat una falta antiesportiva després de robar-li la pilota al rival i rebre la falta i ha transformat els seus dos tirs lliures. En el tram final del quart els locals han tornat a agafar avantatge finalitzant aquest tram d’enfrontament amb un parcial de 28-24 i un global de 72-64. I en el darrer quart, el duel s’ha trencat del tot deixant els tricolor sense opcions en el tram final.