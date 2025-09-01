El MoraBanc Andorra presentarà les noves equipacions 2025/2026 aquest dijous a l’Illa Carlemany

L’Illa Carlemany acollirà aquest dijous, a les 18 hores, la presentació de les noves equipacions del BC MoraBanc Andorra per a la temporada 2025/2026. L’acte, que ja s’ha convertit en una cita habitual del calendari tricolor, obrirà les portes a tots els seguidors que vulguin descobrir en primícia els colors que vestiran els jugadors dirigits per Joan Plaza.
Amb la col·laboració de l’Illa Carlemany, Kappa i Caldea, la jornada promet ser plena de sorpreses i moments especials. L’esdeveniment comptarà amb la participació del Brut, l’animació del Magic Team Animació i un DJ encarregat de posar ritme a la festa. .