  • Una imatge del cartell de la convocatòria. | MoraBanc Andorra
El MoraBanc Andorra presentarà les noves equipacions 2025/2026 aquest dijous a l’Illa Carlemany

L’acte, obert a tota l’afició, comptarà amb animació, música i la venda en primícia de la nova roba oficial

L’Illa Carlemany acollirà aquest dijous, a les 18 hores, la presentació de les noves equipacions del BC MoraBanc Andorra per a la temporada 2025/2026. L’acte, que ja s’ha convertit en una cita habitual del calendari tricolor, obrirà les portes a tots els seguidors que vulguin descobrir en primícia els colors que vestiran els jugadors dirigits per Joan Plaza.

Amb la col·laboració de l’Illa Carlemany, Kappa i Caldea, la jornada promet ser plena de sorpreses i moments especials. L’esdeveniment comptarà amb la participació del Brut, l’animació del Magic Team Animació i un DJ encarregat de posar ritme a la festa. .

ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

