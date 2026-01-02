Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Shannon Evans, provant una passada cap a Stan Okoye. | acb Photo / Dani Catalán
Pol Forcada Quevedo
Bàsquet - ACB

El MoraBanc perd el ‘derbi’ contra el Lleida després d’un pobre darrer quart i es manté a la corda fluixa (79-87)

Aaron Best i Justin McKoy han tornat a jugar de tricolor, i Xavier Castañeda ha debutat mostrant una molt bona imatge, sobretot al tercer quart

El MoraBanc Andorra ha obert el 2026 amb una derrota al ‘derbi’ que s’ha endut un rival directe com és l’Hiopos Lleida, i es manté sobre la corda fluixa de la classificació sumant quatre victòries, dues més que el penúltim, el Burgos. L’inici ha estat igualat, primer amb Aaron Best obrint la llauna i amb Atoumane Diagne replicant fins que Stan Okoye ha desempatat. Els de Joan Plaza s’han mostrat molt sòlids al darrere –sobretot en rebot defensiu–, i si bé han rebut cistelles, han sabut mantenir la distància fins que els rivals han empatat.

Així, els dos jugadors esmentats s’han encarregat de sumar tots els punts tricolor durant els primers cinc minuts, i amb ells s’ha arribat a l’11-7. Dels instants posteriors, ha destacat el retorn de Justin McKoy i la participació d’Aaron Ganal. Els lleidatans no han estat encertats al tir, i els pirenaics ho han sabut aprofitar per fer mal al contracop. Així, amb Morris Udeze i McKoy, han incrementat l’avantatge a cinc punts abans que Kyle Kuric posés la cirereta amb un dos més u (21-15) per cloure el primer quart.

El segon ha donat el tret de sortida amb Diagne endollat per retallar tres punts que després Okoye ha tornat. En un joc molt més pausat i amb un bon grapat de faltes, els punts s’han fet esperar fins que György Golomán ha fet el 24-21, moment en què Xavier Castañeda ha debutat com a tricolor. Aquí, la imatge dels pirenaics ja no era la mateixa, i només amb una altra cistella de tres, ara de Chumi Ortega, els del Segrià han empatat passats els cinc minuts. Els punts s’han anat succeint per als dos conjunts mantenint la diferència a u, quan Kuric se l’ha apuntat des dels 6,75 metres i Castañeda des dels 4,60 per deixar el 37-34 amb el qual s’ha fet camí cap als vestidors.

Shannon Evans, en un tir lliure. | acb Photo / Dani Catalán

A la represa, la intensitat no ha disminuït. I amb ella, la igualtat al lluminós: Artem Pustovyi ha estat l’anotador andorrà i James Batemon el lleidatà, qui acompanyat per Melvin Ejim han fet el 41-42. Quan pitjor semblava estar el MoraBanc, amb Shannon Evans, el principal director d’orquestra, perdut, l’equip ha sabut capgirar la situació i evitar que la diferència fos més voluminosa. Tot i això, els homes de Gerard Encuentra no han perdut pistonada i en tot moment s’han mantingut al capdavant, fins a l’entrada de Castañeda. El base ha estat al far que guiava els seus, encistellant i repartint assistències, i amb ell sobre el parquet els del Principat han estat capaços de mantenir-se al duel (54-56). També amb Pustovyi, però ha sigut el jugador amb passaport bosnià qui ha fet efectiva la remuntada (61-60). El Lleida ho ha acabat capgirant en els darrers segons per deixar un 61-64 abans del darrer ball.

Aquest ha iniciat amb Diagne arribant a les cinc faltes, i amb Pustovyi anotant des del tir lliure passats els dos minuts i un posterior triple de Best per avançar als tricolor (66-64). Ja per davant, la Bombonera s’ho ha cregut, i quan els visitants han estat capaços d’igualar, primer a 66 i després a 68, Evans s’ha fet gran per fer el 70-68. Però, Caleb Agada i Ejim s’han carregat els seus a l’esquena i han fet el 70-76. Kuric ha anat retallant, tot i que de poc ha servit perquè la diferència ja no ha tornat a caure i el Lleida s’ha adjudicat el matx amb un 79-87. El MoraBanc tindrà ocasió de refer-se diumenge. Això sí, lluny del Principat, concretament al Buesa Arena del Baskonia (17.00 hores).

Xavier Castañeda arriba cedit al MoraBanc fins a final de temporada i podria debutar aquesta mateixa tarda

Llegir
