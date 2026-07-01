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Bàsquet - Lliga Endesa

El MoraBanc Andorra obre avui mateix la campanya d’abonaments amb promocions fins al pròxim 24 de juliol

El club manté descomptes de fins al 40% respecte al preu de les entrades, aposta pel carnet digital i amplia les localitats disponibles a la zona B

El MoraBanc Andorra ha posat en marxa la campanya d’abonaments per a la temporada 2026-27, la qual arrenca aquest 1 de juliol. Els abonats actuals podran canviar de localitat entre l’1 i el 8 de juliol, mentre que les noves altes amb preus promocionals estaran disponibles del 9 al 24 de juliol. A partir del dia 25 s’aplicaran les tarifes generals de temporada.

La campanya manté descomptes de fins al 40% respecte al preu de les entrades individuals de la Lliga Endesa i ofereix abonaments des de 84 euros per a adults a la zona de nivell 3, 150 euros al nivell 2 i 240 euros al nivell 1 durant el període promocional. També es mantenen tarifes reduïdes, familiars i inclusives, mentre que els menors de 6 anys podran accedir al pavelló per cinc euros sense seient assignat. Entre les novetats també destaca l’habilitació de nous seients a la zona B de la Bombonera.

Una altra de les principals novetats és l’aposta del club pel carnet digital, en el marc del seu procés de transformació digital i sostenibilitat. Així, els aficionats que prefereixin disposar del carnet físic podran sol·licitar-lo abonant sis euros, o quatre en el cas dels majors de 65 anys. Els abonaments continuaran incloent tots els partits de la fase regular de la lliga, així com els avantatges del carnet de soci, entre els quals hi ha descomptes del 20% en marxandatge i entrades, promocions exclusives i accés preferent a diferents activitats del club.

Finalment, el MoraBanc manté la iniciativa Allau Blava, adreçada a la grada d’animació. Els abonats que assisteixin, com a mínim, a 12 dels 17 partits a casa, recuperaran el 100% de l’import de l’abonament. A més, el pagament es podrà efectuar d’una sola vegada o fraccionat en quatre quotes, entre el 10 d’agost i l’1 de novembre.

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