El MoraBanc manté el mateix cos tècnic amb l’únic canvi del preparador físic, càrrec que ocupa Oriol Oliver

El MoraBanc Andorra ja té definida la plantilla per a la temporada 2025/26, i també el cos tècnic, que es manté pràcticament igual. El conjunt tricolor començarà el curs amb Joan Plaza al capdavant, recolzat per Paco Vázquez, el qual afrontarà la seva 10a temporada al club, Alejandro González i Thomas Schreiner com entrenadors ajudants. La principal i única novetat arriba al lloc de preparació física, la qual agafa Oriol Oliver, qui en els darrers cursos ha estat membre de l’àrea de rendiment del Barça formatiu i responsable de l’àrea de rendiment del Bàsquet Manresa, on també va ser assistent al primer equip.
L’àrea mèdica continuarà comptant amb les mans de David de Toro i Pol Ausàs com a fisioterapeutes, i Iolanda López i Jordi Verdaguer com a metges. Per la seva part, Chechu Bermudo continuarà amb la seva funció de delegat i Ricardo Fernandes com a encarregat de material.
Aquesta és la valoració del GM del club, Francesc Solana: “Ja es coneixen entre ells, després de la segona volta de la darrera temporada amb Plaza com a entrenador principal, i són molt complementaris”. “Estem molt contents que tots hagin volgut continuar en el projecte perquè la seva feina del dia a dia és fonamental”, ha afegit, esmentant que la incorporació d’Oliver “ens dona noves eines, diferents de les que teníem, en la preparació física”.