Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El cos tècnic del MoraBanc Andorra per al curs 2025/26. | MoraBanc Andorra
El Periòdic d'Andorra
Bàsquet - ACB

El MoraBanc manté el mateix cos tècnic amb l’únic canvi del preparador físic, càrrec que ocupa Oriol Oliver

En els darrers cursos ha estat membre de l’àrea de rendiment del Barça formatiu i responsable de l’àrea de rendiment del Bàsquet Manresa

El MoraBanc Andorra ja té definida la plantilla per a la temporada 2025/26, i també el cos tècnic, que es manté pràcticament igual. El conjunt tricolor començarà el curs amb Joan Plaza al capdavant, recolzat per Paco Vázquez, el qual afrontarà la seva 10a temporada al club, Alejandro González i Thomas Schreiner com entrenadors ajudants. La principal i única novetat arriba al lloc de preparació física, la qual agafa Oriol Oliver, qui en els darrers cursos ha estat membre de l’àrea de rendiment del Barça formatiu i responsable de l’àrea de rendiment del Bàsquet Manresa, on també va ser assistent al primer equip.

L’àrea mèdica continuarà comptant amb les mans de David de Toro i Pol Ausàs com a fisioterapeutes, i Iolanda López i Jordi Verdaguer com a metges. Per la seva part, Chechu Bermudo continuarà amb la seva funció de delegat i Ricardo Fernandes com a encarregat de material.

Aquesta és la valoració del GM del club, Francesc Solana: “Ja es coneixen entre ells, després de la segona volta de la darrera temporada amb Plaza com a entrenador principal, i són molt complementaris”. “Estem molt contents que tots hagin volgut continuar en el projecte perquè la seva feina del dia a dia és fonamental”, ha afegit, esmentant que la incorporació d’Oliver “ens dona noves eines, diferents de les que teníem, en la preparació física”.

Comparteix
Notícies relacionades
Afectacions viàries a Escaldes-Engordany pel pas de La Vuelta, amb talls entre les 15.30 i les 18.00 hores
Només quatre de les 44 persones que s’han fet les proves ràpides gratuïtes per detectar ITS han donat positiu
Els demandants en recerca de feina a Andorra cauen un 18,5% en un any i es redueixen a 255 persones al juliol

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
L’FC Andorra i el Deportivo de la Coruña arriben a un acord pel retorn de ‘Petxa’ com a cedit amb opció de compra
  • Esports
Nil Checa aconsegueix la medalla de bronze en el caiac cross del Campionat d’Espanya Júnior d’aigües braves
  • Esports
Alejandro Ibarrondo arriba per marxar: acord de l’FC Andorra amb l’Eldense pel traspàs del lateral
Publicitat
Entrevistes esportives
Eric Galimany
Jugador de la Federació Andorrana de Golf
Gerard Riart
Director de la cursa la Jorma Volta als Ports d’Andorra
Xavier Espot Miró
President del Comitè Olímpic Andorrà (COA)
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu