Bàsquet - ACB

El MoraBanc Andorra, centrat a no repetir errors, visita un UCAM Múrcia tocat per l’eliminació a Champions

Joan Plaza reconeix que la defensa tricolor és una de les pitjors de la lliga i que està sent "injust" amb els minuts d'alguns jugadors

A quatre victòries per assolir les 12, amb aquelles que la llei no escrita de l’ACB diu que garanteixes la salvació. Aquesta és la dinàmica del MoraBanc Andorra des que va vèncer el Baskonia ara fa gairebé un mes. Des de llavors, derrotes contra Breogán, Barça i Tenerife. “La setmana ha estat de reforç del que hem de fer. Ens hem centrat sobretot a continuar millorant els nostres mecanismes i automatismes a darrere i davant”, ha comentat aquest matí el tècnic tricolor, Joan Plaza.

Els pirenaics tornen a jugar fora aquest cap de setmana, i demà (18.00) visitaran un UCAM Múrcia tocat després de caure eliminat el dimecres de la Basketball Champions League (BCL). Tot i això, Plaza ha recordat que l’equip murcià és subcampió de lliga i que compta amb jugadors “de molt talent com per decidir per ells mateixos el joc”. També ha assenyalat que el duel serà diferent que contra el Tenerife, tot tenint en compte que els de Sito Alonso “juguen molt físic i són poderosos en l’u contra u”.

Així, els pirenaics “hem de ser capaços de créixer sobre els nostres errors, i no repetir-los”, ha indicat l’entrenador. Per exemple, amb les pèrdues de pilota, un dels seus hàndicaps: “Al darrer partit en van ser 10. Llavors seria una mala senyal que tornéssim a tenir-ne 15 o 16”. “La nostra defensa d’equip, la qual ha aparegut en alguns moments i intentem consolidar, l’hem de fer durant els 40 minuts. Necessitem ser molt solidaris i forts en el rebot defensiu”, ha incidit, reconeixent que “som una de les pitjors defenses de la lliga”.

El MoraBanc anirà al Palacio de Deportes de Múrcia sense Nacho Llovet, encara no disponible, i durant la roda de premsa Plaza també ha destacat altres noms. És el cas de Ferran Bassas i Enzo Goudou-Sinha: “Amb ells estic sent injust perquè es mereixen jugar, però tampoc crec en repartir minuts de la brossa per tenir content a ningú”. Al barceloní tampoc li preocupa l’actual baix rendiment de Kyle Kuric “perquè sé que apareixerà”, i ha fet èmfasi en el bon nivell de Jerrick Harding i el pas endavant d’Stan Okoye, “fent que sigui gairebé imprescindible”.