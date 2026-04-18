El MoraBanc Andorra cau davant el Murcia després de cedir a la segona part davant el gran encert visitant (89-95)

El MoraBanc Andorra s’ha quedat sense premi després de caure per 89-95 davant l’UCAM Murcia, en un duel que s’ha decidit a la segona part. Tot i el desgast dels tricolor, el conjunt murcià ha acabat imposant-se gràcies a una defensa zonal efectiva i l’encert en accions individuals en el tram final. L’inici del partit ha estat marcat per l’encert exterior dels andorrans, amb Aaron Best liderant l’atac i anotant nou dels primers punts del seu equip.
Els locals han arribat a dominar el marcador en els primers minuts, però la reacció visitant no s’ha fet esperar, amb un parcial que ha obligat a aturar el joc. Tot i això, el MoraBanc ha sabut recompondre’s i, amb un parcial de 15-0, ha capgirat la situació abans del descans, arribant amb avantatge (48-43) i mostrant solidesa en el rebot i cura de la pilota. A la represa, el tècnic visitant ha apostat per una defensa zonal que ha marcat el desenvolupament del partit fins al final.
Els andorrans han mantingut el control durant bona part del tercer quart, però l’encert exterior dels murcians ha equilibrat el marcador (66-66) abans de l’últim període. En els darrers minuts, la falta d’encert dels tricolors davant la zona i l’aparició de DeJulius han estat determinants. El conjunt visitant ha aprofitat per obrir escletxa en el marcador i gestionar l’avantatge fins al final. Tot i els intents del MoraBanc per mantenir-se dins del partit, un triple final i els tirs lliures han acabat certificant el 89-95 definitiu.