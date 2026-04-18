  • Un instant del partit del MoraBanc Andorra contra el UCAM Murcia. | ACB
El Periòdic d'Andorra
Bàsquet

El MoraBanc Andorra cau davant el Murcia després de cedir a la segona part davant el gran encert visitant (89-95)

Els tricolor, superiors abans del descans i amb avantatge al marcador, no poden mantenir el ritme en el tram final davant el talent murcià

El MoraBanc Andorra s’ha quedat sense premi després de caure per 89-95 davant l’UCAM Murcia, en un duel que s’ha decidit a la segona part. Tot i el desgast dels tricolor, el conjunt murcià ha acabat imposant-se gràcies a una defensa zonal efectiva i l’encert en accions individuals en el tram final. L’inici del partit ha estat marcat per l’encert exterior dels andorrans, amb Aaron Best liderant l’atac i anotant nou dels primers punts del seu equip.

Els locals han arribat a dominar el marcador en els primers minuts, però la reacció visitant no s’ha fet esperar, amb un parcial que ha obligat a aturar el joc. Tot i això, el MoraBanc ha sabut recompondre’s i, amb un parcial de 15-0, ha capgirat la situació abans del descans, arribant amb avantatge (48-43) i mostrant solidesa en el rebot i cura de la pilota. A la represa, el tècnic visitant ha apostat per una defensa zonal que ha marcat el desenvolupament del partit fins al final.

Els andorrans han mantingut el control durant bona part del tercer quart, però l’encert exterior dels murcians ha equilibrat el marcador (66-66) abans de l’últim període. En els darrers minuts, la falta d’encert dels tricolors davant la zona i l’aparició de DeJulius han estat determinants. El conjunt visitant ha aprofitat per obrir escletxa en el marcador i gestionar l’avantatge fins al final. Tot i els intents del MoraBanc per mantenir-se dins del partit, un triple final i els tirs lliures han acabat certificant el 89-95 definitiu.

ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

