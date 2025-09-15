El MoraBanc afronta el Trofeu Andorra la Vella davant el Baxi Manresa com un ‘partit important’

El Trofeu Andorra la Vella de bàsquet que disputaran el 26 de setembre el BC MoraBanc Andorra i el Baxi Manresa es presenta com un “partit important” que ha de ser “un tastet del que portarà la temporada”. Així ho han posat en relleu el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, i el president del club, Gorka Aixàs, en la presentació de la cita, que es disputarà al pavelló Toni Martí a les vuit del vespre. L’entrada tindrà un preu de cinc euros i serà gratuït per als menors de tres anys. La recaptació serà per a l’associació Hi Arribarem, una entitat que tal com ha recordat González, treballa per fer arribar les muntanyes a les persones amb diversitat funcional.
“És molt bo poder jugar davant del teu públic, a la teva pista, sobretot pels jugadors que encara no ho han fet, retrobar-te amb les sensacions d’estar a casa teva, que la gent sàpiga el que és estar amb el teu públic; jo crec que és un partit important”, ha destacat Aixàs, que ha manifestat que sempre que poden disputen “el màxim de partits a casa”, ja que al contrari d’altres equips, no s’han de desplaçar a altres loocs per fer la pretemporada perquè a Andorra tenen “un lloc privilegiat” per preparar la temporada. Aquest enfrontament arriba a les portes de l’inici de la temporada i de la preparació Aixàs n’extreu “conclusions bones i altres no tant”. Així ha assenyalat que els jugadors nous “han de conèixer l’equip i els equips” contra els quals s’enfrontaran i ha remarcat que malgrat que encara s’estigui en “fase de construcció” ja es veu un “estil diferent del d’altres anys”. El que encara resta fins al tret de sortida de la competició servirà per “construir el que volem ser”, ha conclòs.
Tant Aixàs com González han remarcat l’arrelament de l’entitat a Andorra la Vella on el club “fa vida” segons ha manifestat el president de l’entitat. González s’ha mostrat satisfet de renovar la col·laboració després de nou anys, ja que ha emfasitzat que el club simbolitza uns valors amb els quals des del comú s’hi avenen com és la cultura de l’esforç i també ha subratllat tota la feina que es fa amb la base i com a “referent turístic”. En aquest sentit, Aixàs ha recordat que hi ha més de vint equips de base i l’escola de bàsquet en la qual hi ha més de 150 infants i que creix “cada dia”. A més, el president del club ha subratllat que aquest acord amb el comú és “360” perquè a banda del vessant formatiu inclou el partit de presentació davant l’afició que a més té una finalitat benèfica.
Quant a la possibilitat de noves incorporacions, ha manifestat que “sempre” estan atents al mercat però a hores d’ara no hi ha previsió de noves incorporacions, ni tan sols d’algun jugador que pugui reforçar els entrenaments.