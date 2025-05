Jocs dels Petits Estats - Bàsquet

El masculí del bàsquet 3×3 tanca el medaller d’aquest dimecres amb la segona plata tricolor (21-13)

El combinat cau a la final contra un Xipre superior físicament i amb un destacat Kyprianos Ioannis Maragkos amb fins a 10 punts

Amb medalla assegurada, la selecció masculina formada per Alexis Bartolomé, Dani Mofreita i els germans Fernández, Josep Oriol i Jordi, s’han penjat aquesta tarda la plata en el bàsquet 3×3. A la final han caigut davant Xipre, conjunt compost per Panagiotis Markou, Kyprianos Ioannis Maragkos, Marios Georgiou i Victor Ieronymides, per un resultat de 21 a 13.

Sota la mirada d’un bon grapat d’aficionats andorrans, els locals s’han vist superats des del primer moment. Amb un 13-7, a falta de poc més de quatre minuts han posat una marxa més per escurçar distàncies, però els xipriotes han tallat la reacció, sobretot sota comandaments de Ioannis Maragkos (10 punts). Les pilotes no han volgut entrar i Xipre, superior físicament, ha tancat el partit a falta de 42 segons.

Cal recordar que els tricolor han accedit a la final després d’haver-se imposat aquest migdia a Malta per 21 a 16 a la semifinal. “Ha estat un joc molt físic i dur”, ha esmentat Josep Oriol Fernández després del darrer partit, recordant que Xipre “és una de les potències basquetbolístiques”.

La selecció i diferents personalitats del país. | FAB