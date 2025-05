Inauguració oficial

El Joan Samarra es renova amb una inversió de mig milió d’euros i ja es prepara per acollir esportistes olímpics

Més de 300 persones assisteixen a l’acte de reobertura d’un equipament que estrena pista homologada, nous serveis i millores estructurals

Més de 300 persones s’han aplegat aquest divendres a l’Estadi Comunal Joan Samarra per conèixer de primera mà les obres de reforma que s’hi han dut a terme en els darrers mesos. L’acte ha servit com una inauguració simbòlica i una oportunitat perquè la ciutadania redescobrís un equipament esportiu que aviat acollirà esportistes olímpics.

Les obres de remodelació, valorades en més de 500.000 euros, s’han executat en diverses fases amb el suport del Comitè Olímpic Andorrà (COA), el Ministeri d’Esports i diverses federacions. El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha explicat que la situació de l’estadi era una “patata calenta” heretada del mandat anterior: “Feia anys que no s’hi feien inversions. Vam encarregar una auditoria interna i vam dividir l’actuació en dues fases: una primera centrada en les millores més urgents i una segona per abordar les qüestions estructurals internes”.

Entre les millores més destacades hi ha la renovació del tartan, la millora dels accessos, l’actualització del gimnàs, la renovació de la instal·lació elèctrica i la il·luminació, així com la rehabilitació de les graderies. A més, s’ha construït un nou magatzem interior per als clubs i federacions, finançat pel COA amb una partida específica de 50.000 euros. Una altra fita important ha estat l’homologació oficial de la pista d’atletisme, que s’ha fet efectiva aquest mateix divendres. “A partir d’ara, totes les marques que s’hi registrin seran puntuables”, ha assenyalat González.

El cònsol ha remarcat que l’estadi és un equipament “estratègic, no només per a la parròquia, sinó per a tot el país” i ha valorat molt positivament l’impacte que tindrà en el foment de l’esport i en el prestigi de les instal·lacions esportives andorranes.

Bones perspectives per a la campanya ‘Fora Estocs’

Durant l’acte, González també ha fet una primera valoració de la campanya comercial ‘Fora Estocs’, una iniciativa impulsada pel Comú per dinamitzar el comerç local. “Divendres vam visitar diverses botigues i l’oficina de turisme, i vam comprovar que les urnes tenien força participació”, ha declarat. Tot i que les dades definitives es donaran a conèixer durant el sorteig previst per a aquest dissabte a les 20.30 hores, les primeres impressions són positives. “És la primera edició que fem treballant conjuntament amb els comerciants i, de moment, hi ha moviment. Hem aconseguit un dels objectius principals: reactivar les botigues i establir vincles amb el sector comercial”, ha conclòs González.