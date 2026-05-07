  El president del Comitè Olímpic Andorrà, Xavier Espot Miró. | COA
El Comitè Olímpic Andorrà es desplaça a Mònaco per assistir a l’assemblea dels pròxims Jocs dels Petits Estats d’Europa

La reunió, a un any vista dels següents, es durà a terme aquest cap de setmana per tractar temes com els logístics o els d'organització esportiva

El Comitè Olímpic Andorrà (COA) es reunirà a Mònaco amb tots els països participants en els pròxims Jocs dels Petits Estats. A l’assemblea general ordinària que es duu a terme cada any es tractaran temes importants com, per exemple, els logístics o els d’organització esportiva. En aquesta trobada s’hi desplaçaran el president del COA, Xavier Espot Miró, el president del Comitè Tècnic, Jaume Tomàs, i la secretària general adjunta, Clàudia Espot.

“A les assemblees que es van dur a terme a Andorra ja vam tancar totes les modalitats esportives que tindrien lloc a Mònaco, però sempre hi ha dificultats i nosaltres aportarem experiència, coneixement i ajuda”, ha comentat Espot Miró. “És una prova de solidaritat del Comitè Olímpic Andorrà amb el Comitè Olímpic de Mònaco”, ha afegit. A més, també es parlarà dels Jocs dels anys successius, a Luxemburg i a Xipre.

A la reunió de la comissió tècnica s’hauran d’acabar de definir quines modalitats hi haurà, entre altres coses. “Alguna modalitat no té mínim d’inscrits, per exemple, o en té massa. Són coses que s’han d’anar afinant”, ha afirmat Tomàs. “Nosaltres tenim l’operativa dels Jocs molt recent i podem aportar moltes coses”, ha conclòs.

