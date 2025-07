Bàsquet - Cita continental

El combinat femení sub18 de bàsquet començarà demà la seva participació en l’Europeu C de la categoria

El debut de les tricolor serà al pavelló Joan Alay a les 19.30 hores davant Albània, selecció que avui ha perdut per 63-49 contra Armènia

La divisió C de l’Europeu sub18 femení de bàsquet ha donat avui el tret de sortida, tot i que les amfitriones, les andorranes, no començaran la seva participació fins demà (19.30 hores). Els partits s’estan duent a terme al pavelló Joan Alay, en una competició dividida en dos grups i amb les tricolor formant part de l’A, juntament amb Albània i Armènia. Precisament aquests dos darrers combinats han encetat avui el certamen amb triomf de les segones per 63-49. El partit pirenaic de demà serà contra les albaneses, mentre que el dijous s’enfrontaran a les armènies (19.30 hores).

L’altre grup, el B, està conformat per quatre seleccions: Xipre i Gibraltar, que avui han jugat amb triomf contundent de les primeres (92-19), i Malta i Geòrgia, que també s’han vist les cares amb victòria georgiana (67-76). Cal apuntar que els partits es poden seguir en directe pel canal de YouTube de la FIBA.