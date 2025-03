El Celta Fortuna visita l’Estadi Nacional per protagonitzar una lluita aferrissada per la possessió

L’FC Andorra rebrà aquest diumenge (12.00 hores) el Celta Fortuna tenint clar que la victòria és fonamental per “alliberar-nos” de la desfeta del passat cap de setmana a Salamanca i per acostar-se, o fins i tot accedir, a les posicions de play-off, ara mateix a dos punts. Així de clar ha estat l’entrenador tricolor, ‘Beto’ Company, qui ha assegurat que el matx d’aquest cap de setmana “serà una guerra per tenir la pilota” entre dos dels conjunts que més possessió tenen de la categoria.

En aquest sentit, el vallenc ha assenyalat que per fer front als homes de ‘Fredi’ Álvarez “hem d’incomodar-los”. Això es tradueix, en paraules del tècnic, en ser valents, agressius i anar a la pressió alta, tot sense oblidar la importància de tenir l’esfèrica. “Entenem que com més temps la tinguem –la possessió– passaran moltes més coses de les que volem nosaltres […] I s’imposarà qui tingui millor encert”, ha comentat Company. Així mateix, el català ha reconegut que necessiten millorar en l’agressivitat postpèrdua, l’atenció a la pilota aturada i en l’atac als blocs baixos. Aquest darrer aspecte tenint més en compte partits com el del diumenge passat contra l’Unionistas.

Gerard Piqué celebrant un triomf al vestidor de l’FC Andorra. | @FCANDORRA

Pel que fa a la convocatòria, l’entrenador ha esmentat que Oriol Busquets està recuperat de la sobrecàrrega i que ha entrenat amb normalitat. Per tant, apunta possiblement a l’onze titular. Qui no jugarà d’inici, però sí que podria entrar a la llista, és Iván Rodríguez, de qui Company ha explicat que els presagis la setmana passada eren complicats i que ha anat evolucionant favorablement.

Piqué i el rol més protagonista

Com bé va deixar clar ‘Lauti’ de León el dimecres, Gerard Piqué ha agafat un rol més protagonista a l’FC Andorra. I ‘Beto’ ho ha corroborat. “Ens aprofitem de les seves capacitats i experiència, i ho dic amb la boca plena, estem molt contents que això passi”, ha dit. En relació amb això, el tècnic ha indicat que el màxim accionista de l’entitat pirenaica ha fet una passa endavant des de la destitució de Ferran Costa: “Des de llavors vol estar més a sobre, i surt de la seva implicació per voler estar en aquest projecte”.