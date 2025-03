El Carroi confirma els fets sobre l’agressió a una jugadora i denuncia desinformació per part d’un mitjà

El Club Esportiu Carroi ha volgut oferir a EL PERIÒDIC la seva versió dels fets succeïts en el partit de futbol femení disputat el passat 4 de març contra el FS La Massana, després que un mitjà digital del Principat publiqués una informació que, segons el club, conté punts que no s’ajusten a la realitat.

Segons fonts oficials del CE Carroi, durant el transcurs del partit es va produir una agressió per part d’una jugadora de La Massana cap a dues jugadores del seu equip. “La jugadora de La Massana va empènyer violentament la nostra jugadora número 21, fent-la caure a terra i propinant-li un cop de puny al cos. A més, després, va agafar dels cabells i va estirar la nostra jugadora número 9″, han explicat des del club.

Aquesta versió queda reflectida en l’acta oficial del partit, signada per l’àrbitre Pere Balsa, en la qual es confirma l’expulsió de la jugadora de La Massana per conducta violenta. El document oficial també especifica que “durant la tangana, diversos aficionats d’ambdós equips van accedir al terreny de joc, intervenint i interactuant tant amb les jugadores com amb el marit de la jugadora número 21 del CE Carroi que es trobava dins el camp fent fotografies, generant una situació de desordre que va requerir la intervenció de persones de l’entorn per restablir la calma”.

Un altre dels punts que el CE Carroi ha volgut desmentir és la suposada agressió de l’home -i marit de la víctima- a una jugadora -l’agressora- menor d’edat de La Massana. Segons la versió publicada, el marit de la jugadora número 21 de Carroi hauria colpejat una jugadora rival, fet que el club nega rotundament. “El marit de la nostra jugadora és fotògraf i estava al camp fent fotos. Quan veu que la seva dona és agredida i està a terra rebent cops de puny, entra per apartar les jugadores que la colpejaven. No agredeix ningú, només intenta protegir la seva dona”, expliquen des del club.

Fonts del Carroi han manifestat la seva preocupació per les conseqüències que aquesta informació errònia pot tenir sobre el fotògraf, la seva família i l’equip. “Aquesta situació ha afectat molt aquesta persona. Ell només va reaccionar instintivament per protegir la seva dona i ara es veu implicat en una situació que no s’ajusta a la realitat”, han afirmat.

Un altre punt polèmic ha estat la versió que indicava que la Policia va intervenir per evitar una batussa. Segons el CE Carroi, això no és cert. “Quan va arribar la Policia, el partit ja s’havia reanudat i tot estava en ordre”, afirmen des del club. Segons la informació recollida a l’acta arbitral, la intervenció policial es va produir al final del partit per gestionar la situació i no per aturar una baralla. Fonts del club asseguren que els agents que es van desplaçar van preguntar per la situació i, després d’escoltar els testimonis, no van trobar indicis d’una agressió més enllà del que ja havia estat registrat per l’àrbitre en l’acta oficial.

Des del club també s’ha volgut destacar que la jugadora de La Massana presumptament agredida per l’home en qüestió no va denunciar els fets en aquell moment i va continuar jugant el partit amb normalitat. “Si realment s’hagués produït una agressió d’un adult a una menor d’edat, no hauria seguit jugant el partit fins al final“, afegeixen.

El club ha volgut remarcar que la situació de tensió viscuda durant el partit no justifica la desinformació ni les acusacions infundades. “No podem permetre que es generin informacions falses que poden afectar greument la reputació i la tranquil·litat de les persones”, conclouen des del club.

Tanmateix, el CE Carroi confia que la Federació Andorrana de Futbol (FAF) pugui analitzar la situació amb imparcialitat i prendre les mesures oportunes basant-se en els fets registrats a l’acta arbitral i no en rumors o informacions esbiaixades.