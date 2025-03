El Campus BCA es comença a consolidar amb l’objectiu de ser internacional i assolir el doble d’inscrits

Per segon any consecutiu, el MoraBanc Andorra i el Comú d’Encamp treballaran junts en el Campus BCA, una iniciativa que pretén fomentar l’esport, la convivència i els valors, així com reactivar la parròquia en els mesos de temporada baixa. Després d’una primera edició d’èxit, l’entitat esportiva ha volgut tornar a apostar per la iniciativa que va reunir a joves amants del bàsquet, professionals de l’esport i gent del club i la federació en un entorn “immillorable”, ha remarcat el director del Campus BCA estiu 2025, David Eudal. Amb noves metodologies, nous entrenadors i la mateixa dedicació, l’esdeveniment comença enguany a consolidar-se, encara que des de l’organització han declarat que encara falta molt camí per recórrer. Això sí, la voluntat és acabar sent un “campus de màxima referència i importància”, sobretot per als joves internacionals. “Volem intentar augmentar i equilibrar els participants de fora amb els nacionals”, ha remarcat Eudal, mencionant que l’objectiu és arribar als 120 inscrits, el doble que en la passada edició.

Encamp vol acabar d’adquirir el títol de vila esportiva, segons ha declarat el conseller d’Esports i Reactivació Econòmica d’Encamp, Nino Marot. Per aquest motiu, s’ha decidit renovar l’aposta amb el Campus BCA, el qual ajudarà al fet que la parròquia “es pugui considerar ciutat esportiva fora de temporada”. Altrament, des del Campus s’ha agraït el suport de la corporació comunal per atorgar instal·lacions que han fomentat el bon desenvolupament de la cita. El principal objectiu del campus és poder tornar-se una estada estiuenca de “primeríssim nivell” en un temps màxim de cinc anys, on vinguin jugadors i entrenadors de l’ACB, també de fora el club, a visitar i participar. “Les expectatives són bones”, s’ha declarat.

“És la nostra intenció transmetre la idea i el missatge de fer treballar als nens i nenes que vinguin a l’estada en la post temporada”, ha declarat el coordinador del campus, Xavi Luque. En aquest sentit, s’ha esmentat que aquest és una bona oportunitat per treballar aspectes que durant la temporada no es poden arribar a treballar i donar-li un valor afegit a la post temporada, la qual, en moltes ocasions, queda devaluada. A banda de fer-ho amb les tres hores de bàsquet estipulades per infant, també es fan amb els entrenadors que solen acudir a reforçar les idees del campus, els quals, enguany, poden arribar a ser figures molt importants del club i del país, tant masculines com femenines, així com l’atorgament d’una hora i mitja extra d’entrenament de tir per als joves que pernoctin a la parròquia. “Volem fomentar el treball basquetbolístic, que els nens i nenes s’acostumin a diferents maneres d’entrenar, de corregir, de transmetre els missatges”, ha comentat Luque.

La primera experiència del 2024 ha servit per “valorar els aspectes que han funcionat i aquells que encara poden millorar”, ha mencionat el coordinador del campus. És per aquest motiu que, ja en aquesta edició, es veuran canvis. En comptes de fer tres torns, s’ha passat a fer dos, el primer del 6 a l’11 de juliol i el segon del 13 al 18 de juliol. El campus està enfocat a les categories Pre Mini fins a les categories Júnior, és a dir, els nascuts entre el 2007 i 2015, els quals estaran barrejats (no hi haurà diferenciació entre cistella gran i petita), però seran agrupats en funció de la seva edat i nivell.

Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar a través de la pàgina web oficial del campus, www.campusbca.ad. Per a més informació, es pot consultar tant les xarxes socials com la pàgina web del MoraBanc Andorra, informa l’ANA.