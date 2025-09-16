Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El cònsol menor d'Encamp, Xavier Fernàndez, i el president de l'ACA Club, Enric Tarrado, avui. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
El CAAM torna aquest cap de setmana amb la Pujada Beixalís, una cita que comptarà amb gairebé 40 inscrits

Des de l'ACA Club celebren la consolidació de la cita, però de moment no es plantegen ampliar-la amb més proves més enllà de les quatre actuals

El Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya (CAAM) es torna a citar aquest dissabte per disputar la seva tercera prova, la Pujada Beixalís. Amb un dels recorreguts més tècnics del certamen, comptarà amb fins a 39 inscrits, entre ells, Ferran Font amb un BMW M3. Desglossats, 12 són VHC, 21 de Producció i 6 de Sport. “Feia 20 anys que no es disputava el CAAM –s’ha recuperat enguany–, i aquest any és molt important per a nosaltres”, ha comentat el president de l’ACA Club, Enric Tarrado.

En aquest mateix sentit s’ha expressat el cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernàndez, qui ha recordat que la parròquia ha estat tradicionalment lligada al motor. “És una oportunitat perquè els pilots andorrans i el públic andorrà puguin gaudir d’aquest esport a casa nostra”, ha esmentat.

El traçat consta de 2,8 quilòmetres entre la parròquia encampadana i la Collada de Beixalís. “És ràpid amb bastantes zones cegues, i totalment nou”, ha apuntat el responsable tècnic esportiu de la Comissió Esportiva de l’ACA Club, Joel Capdevila. De fet, es fa servir al Ral·li d’Andorra, però en aquest cas serà en sentit invers. “És tot tècnic, amb una primera part més ràpida i després amb algun tram més lent […] El pilot ha d’haver pujat a reconèixer-lo”, ha afegit envers el circuit, assegurant que es veurà força igualtat.

El parc tancat també és diferent de la resta de proves del CAAM. En aquest cas, està ubicat a la zona de l’arribada: “La sortida estarà al poble de Vila i farem combois de baixada”, ha citat Capdevila, qui ha recomanat al públic accedir a la Collada de Beixalís per Anyós.

Un instant de la roda de premsa. | Marvin Arquíñigo
Campionat consolidat que es vol mantenir

Des de l’ACA Club han assegurat que amb aquesta prova “continuem consolidant el CAAM”. Ara bé, no s’estudia, almenys de moment, ampliar-lo amb més cites més enllà d’Arinsal, Arcalís, Beixalís i la Peguera. “Feia molt de temps que no teníem el campionat, i ara tenim quatre proves que ja són suficients, de moment, per un certamen que estrenem enguany”, ha proferit Capdevila. Així doncs, l’objectiu és consolidar aquestes quatre proves, perfeccionar-les a nivell organitzatiu i consolidar-les també quant a inscrits. “Ara estem en 40 per prova, si podem ser 45 o màxim 50 seria tot un èxit”, ha completat el responsable tècnic esportiu de la Comissió Esportiva de l’ACA Club.

Els aspectes tècnics

Com s’ha indicat, el recorregut és un dels més curts del campionat: 2,8 quilòmetres entre Encamp i la collada de Beixalís, amb un pendent mitjà del 6,5% i un desnivell de gairebé 190 metres –des dels 1.615 metres d’altitud fins als 1.802–. Sota el lema ‘Beixalís: la precisió al límit’, la prova marca un moment clau en la lluita pel títol. Tindrà lloc el dissabte i donarà el tret de sortida a les 10.00 hores amb l’entrenament oficial. Posteriorment, i amb horari continuat, es faran les quatre curses. El millor temps global decidirà el guanyador.

La taula provisional

La general de VHC, els vehicles històrics homologats fins al gener de l’any 2000, l’encapçala Jordi Enjuanes amb 64 punts, per davant de Joel Font, amb 51, i de Cristian Mayoralas, amb 47. Pel que fa a la categoria Producció, el primer lloc l’ocupa Gerard de la Casa amb 70 punts. Segon és Erik Faura amb 55 i tercer Lluís Sala amb 48. En darrer lloc, Joan Gil lidera la provisional de Sport amb 66 punts. Per darrere es troben Edgar Montellà amb 56 punts i Filipe Brandao amb 45.

