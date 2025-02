El Bike Show Naturland acollirà una Copa del Món XCM l’1 de juny

La Copa del Món XCM presenta Naturland com la segona parada del calendari 2025. La màxima competició internacional de Marathon arribarà al país l’1 de juny i ja es prepara per rebre els millors especialistes de la disciplina. Així, el Bike Show Naturland viurà dos intensos dies de BTT. El dissabte 31 de maig al matí tindrà lloc la Shimano Super Cup Massi i a la tarda la Super Cup Youth; d’altra banda, l’endemà es disputarà la ja anunciada Copa del Món Marathon i una nova prova de la Marathon Cup BTT.

El director general de Naturland, Xabier Ajona, s’ha mostrat orgullós de la fita i ha afirmat que es tracta d’un “esdeveniment que transcendirà els límits esportius”. També ha explicat que la notícia suposa “un pas de gegant en la projecció internacional del nostre Bike Center amb la inclusió d’aquesta prova al calendari mundial” i que “serà una ocasió única per combinar el talent dels professionals amb la passió dels aficionats”.

D’altra banda, el cònsol major lauredià, Cerni Cairat, ho defineix com “un salt qualitatiu” i ha afirmat que “la presència d’esportistes d’elit en un entorn tan privilegiat també ens ajudarà a donar-nos a conèixer més enllà de les nostres fronteres”.

Finalment, el director general Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha declarat que “tenir als millors corredors d’aquesta especialitat, amb la difusió mediàtica internacional que comporta, ens ajuda a continuar posicionant Andorra com una destinació ideal per als esports de muntanya i, en especial, per al món de la bicicleta durant tot l’any”.